Зеленский встретился с президентом Германии: что обсуждали

Ситуация на Донбассе, эпидемия коронавируса в Украине и вступление в ЕС и НАТО стали важными темами на переговорах главы государства в Берлине

Зеленский со Штайнмайером обсудили реформы в Украине / Фото: Офис Президента Украины

В ходе своего рабочего визита в Германию президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером и обсудил с ним ряд важных для нашей страны вопросов.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Среди вопросов, которые обсуждались – ситуация с безопасностью на востоке Украины. На этом фоне Зеленский указал на то, что Украина делает все возможное для мирного урегулирования на Донбассе.

Поднималась тема и стремления Украины вступить в Евросоюз и НАТО и реализации этой цели, а также прогресса в воплощении ключевых реформ в стране, в частности – судебной и антикоррупционной.

Зеленский рассказал об антиолигархическом законопроекте – он считает, что его реализация вместе с другими законами отделит большой бизнес от политики. Штайнмайер считает, что этот закон обеспечит больше прозрачности и улучшит бизнес-климат в Украине, что заинтересует немецких предпринимателей касательно инвестиций.

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Кроме того, президент рассказал о ситуации с коронавирусной пандемией в Украине, отметив важность практической поддержки со стороны ЕС и Германии в частности в обеспечении украинцев вакцинами.

Собеседники отметили важность вопроса сохранения исторической памяти и восстановления исторической справедливости, чем активно занимаются в обеих странах.

Напомним, что Зеленский находится в Германии уже второй день. Накануне он встретился с наиболее вероятным преемником канцлера Ангелы Меркель – премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом.

В дальнейшем ему предстоит переговорить и с самой Меркель. Раньше мы писали, какие вопросы они будут обсуждать.