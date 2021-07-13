У Раді несподівано "збунтувалися" ліхтарі: відео з сесійної зали

Депутаті усі в роботі / Фото: president.gov.ua
У Верховній Раді сталося коротке замикання, через що деякі ліхтарі на балконі для преси почали блимати. Відповідне відео опублікував у Telegram народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук.
За його словами, це сталося під час розгляду поправок до законопроєкту №5068 про порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП.
"Коротке замикання у сесійній залі парламенту. На одній з поправок до закону про відновлення роботи Вищої ради правосуддя. Збіг?" – написав нардеп.
Нагадаємо, у березні народні обранці так активно працювали, що у одного з них не витримала система "Рада" – "загорівся" пульт для голосування, його довелося розкрутити.
Як ми вже писали, сьогодні на позачерговому засіданні парламенту, яке скликав президент Володимир Зеленський, розглянуть питання легалізації медичного канабісу. Всього депутати розглянуть п'ять питань.
Новини на цю ж тему: