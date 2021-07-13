В Раде неожиданно "взбунтовались" фонари: видео из сессионного зала

Депутаты рассматривают важный закон и электричество не выдержало напряжения – фонари замигали как гирлянда на елке

Депутаты все в работе / Фото: president.gov.ua

В Верховной Раде произошло короткое замыкание, из-за чего некоторые фонари на балконе для прессы начали мигать. Соответствующее видео опубликовал в Telegram народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук.

По его словам, это произошло во время рассмотрения поправок к законопроекту №5068 о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.

"Короткое замыкание в сессионном зале парламента. На одной из поправок к закону о возобновлении работы Высшего совета правосудия. Совпадение?" – написал нардеп.

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Напомним, в марте народные избранники так активно работали, что у одного из них не выдержала система "Рада" – "загорелся" пульт для голосования, его пришлось раскрутить.

Как мы уже писали, сегодня на внеочередном заседании парламента, которое созвал президент Владимир Зеленский, рассмотрят вопрос легализации медицинского каннабиса. Всего депутаты рассмотрят пять вопросов.