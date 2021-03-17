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У Раді "загорівся" пульт для голосування: відео "пожежі"

17 березня, 13:13

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Народні обранці так активно працювали, що у одного з них не витримала система "Рада"

У Верховній Раді задимився пульт для голосування в одного з народних депутатів із фракції "Голос". Відповідне відео в Telegram виклав голова цієї фракції Ярослав Железняк.

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Зі свого боку народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура написав в Telegram, що в Раді оголошено перерву.

"У секторі партії "Голос" загорівся пульт для голосування. Оголошено перерву на 15 хвилин для провітрювання зали ВР", – повідомив він.

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Фото: Telegram / Гончаренко

Як передавали новини "Сьогодні", Качура також розповідав, як можна обдурити сенсорну кнопку в парламенті. Він пояснив, що для цього потрібно, але не впевнений, що це комусь допоможе у "кнопкодавстві".

Нагадаємо, з початку березня в Раді запрацювала сенсорна кнопка. Важливий момент – її не можна відпускати до кінця голосування, поки результати не висвітяться на табло. Це робить неможливим проголосувати за іншу людину. Також ми показували, як працює сенсорна кнопка для голосування.

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Верховна Рада пожежа пульт

Джерело: Сьогодні

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