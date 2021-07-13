У Авакова є президентські амбіції – колишній в.о. глави МВС

Корнієнко вважає Авакова одним з найсильніших політиків в Україні на сьогодні

/ Фото: Пресс-служба МВД

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вирішив піти у відставку, щоб "реалізувати свої президентські амбіції".

Про це "Сьогодні" розповів колишній в.о. міністра внутрішніх справ Михайло Корнієнко.

"Арсен Аваков – перш за все найсильніший політик. Чи не найпотужніший в нашій країні на сьогоднішній день. Йому вдалося протриматися в кріслі міністра 7 років при двох президентах. Такого ще не було. Я думаю, що у Авакова є президентські амбіції. І він іде зараз для того, щоб їх реалізувати", – сказав Корнієнко.

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Як заявила народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, заява про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова стала такою ж новиною для парламентаріїв, як і для народу, однак якщо таке питання буде стояти – за його відставку проголосують.

Нагадаємо, сам Арсен Аваков назвав умовою своєї відставки несумісність рішень Зеленського з його внутрішнім світом.

Також ми писали про те, що в червні глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевнив у тому, що до осені перестановок в уряді не планується, в тому числі не планувалася і відставка Авакова. Пізніше вже заступник голови МВС Антон Геращенко відзначав, що чутки про відставку міністра внутрішніх справ розпочалися 22 лютого 2014 року – за день до призначення. Також в ЗМІ з'явилася інформація, що нібито у Зеленського хочуть звільнити Авакова.