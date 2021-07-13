"Той, хто нюхає, не зрозуміє того, хто курить": Третьякова і Шуфрич посперечалися через коноплю

Шуфрича розчарувало, що "слуга народу" підтримуватиме законопроєкт, і запропонував обкуритися

Нестор Шуфрич і Галина Третьякова під Радою. Колаж "Сьогодні"

Біля Верховної Ради "слуга народу" Галина Третьякова вступила в жартівливу суперечку з нардепом від ОПЗЖ Нестором Шуфричем через законопроєкт про легалізацію канабісу.

Це зняли журналісти телеграм-каналу Klymenko Time.

Шуфрич запитав Третьякову, чи підтримає вона сьогодні у сесійній залі законопроєкт про легалізацію коноплі (№ 5596, сьогодні буде розглядатися на позачерговому засіданні), на що вона відповіла з усмішкою: "Звісно".

У відповідь нардеп від ОПЗЖ сказав: "Зрозуміло, залишилося тільки обкуритися, Галино".

Третьякова відбулася жартом: "Несторе Івановичу, ви ж знаєте, що я не палю. Але як пишуть у Facebook: той, хто нюхає, не зрозуміє того, хто курить".

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На запитання журналістів, чи не стане в Україні через легалізацію канабісу більше наркозалежних, вона відповіла: "Ні".

Нагадаємо, згідно з результатами організованого президентом Володимиром Зеленським всеукраїнського опитування, легалізацію лікувальної марихуани підтримують 64,8% громадян.

Як повідомляли новини "Сьогодні", питання легалізації медичного канабісу розглянуть на позачерговому засіданні парламенту, яке скликав президент Володимир Зеленський. Всього депутати розглянуть п'ять питань.