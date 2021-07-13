"Тот, кто нюхает, не поймет того, кто курит": Третьякова и Шуфрич поспорили из-за травки

Шуфрича разочаровало, что слуга народа будет поддерживать законопроект, и предложил обкуриться

Нестор Шуфрич и Галина Третьякова под Радой. Коллаж "Сегодня"

Под Верховной Радой "слуга народа" Галина Третьякова вступила в шуточную перепалку с нардепом от ОПЗЖ Нестором Шуфричем из-за законопроекта о легализации каннабиса.

Это сняли журналисты телеграм-канала Klymenko Time.

Шуфрич спросил Третьякову, поддержит ли она сегодня в сессионном зале законопроект о легализации конопли (№5596, сегодня будет рассматриваться на внеочередном заседании), на что она ответила с улыбкой: "Конечно".

В ответ нардеп от ОПЗЖ сказал: "Понятно, осталось только обкуриться, Галина".

Третьякова тут же выкрутилась шуткой: "Нестор Иванович, вы же знаете, что я не курю. Но как пишу в Facebook: тот, кто нюхает, не поймет того, кто курит".

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На уточняющий вопрос журналистов, не станет ли в Украине из-за легализации каннабиса больше наркозависимых, она ответила: "Нет".

Напомним, согласно результатам организованного президентом Владимиром Зеленским всеукраинского опроса, легализацию "лечебной" марихуаны поддерживают 64,8% граждан.

Как сообщали новости "Сегодня", вопрос легализации медицинского каннабиса рассмотрят на внеочередном заседании парламента, которое созвал президент Владимир Зеленский. Всего депутаты рассмотрят пять вопросов.