Рада збереться на ще одне позачергове засідання: що розглянуть депутати

Депутати у передостанній день перед літніми канікулами посилено попрацюють у парламенті

Депутати готові ударно попрацювати / Фото: Reuters

Верховна Рада проведе ще одне позачергове засідання. 15 липня депутати розглянуть 13 законопрєктів, серед яких більшість документів – екологічні.

Відповідне розпорядження підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.

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Засідання скликане на четвер о 16:00. Будуть розглянуті такі законопроєкти:

№5463 про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні;

№3091 про державний екологічний контроль;

№4461 про території Смарагдової мережі ;

; №4167 про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає у результаті промислової діяльності;

№5650 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів;

№5339 щодо вдосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин у повітря;

№2351 щодо імплементації положень деяких міжнародних угод і директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу;

№3576 щодо посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин;

№4407 щодо об'єктів підвищеної небезпеки;

№4259 щодо регулювання господарської діяльності з озоноруйнуючими речовинами і фторованими парниковими газами;

№4572 щодо сприяння залученню інвестицій у процесі приватизації та оренди державного і комунального майна;

№5495 про особливості надання електронних публічних послуг;

№5551-2 про спрямування коштів на ремонтно-реставраційні роботи пам'яток культурної спадщини.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Верховна Рада підтримала пропозиції Зеленського у судовій реформі. Президенту не сподобалися деякі моменти у законі про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, і він наклав вето. Але депутати вирішили цю проблему.