Версия на русском
$ 27,29
32,35

Рада збереться на ще одне позачергове засідання: що розглянуть депутати

13 липня, 14:18

Сергій Мартинець

Депутати у передостанній день перед літніми канікулами посилено попрацюють у парламенті

Депутати готові ударно попрацювати / Фото: Reuters

Верховна Рада проведе ще одне позачергове засідання. 15 липня депутати розглянуть 13 законопрєктів, серед яких більшість документів – екологічні.

Відповідне розпорядження підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.

Реклама

Засідання скликане на четвер о 16:00. Будуть розглянуті такі законопроєкти:

Як повідомляли новини "Сьогодні", Верховна Рада підтримала пропозиції Зеленського у судовій реформі. Президенту не сподобалися деякі моменти у законі про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, і він наклав вето. Але депутати вирішили цю проблему.

Новини на цю ж тему:
Верховна Рада позачергове засідання

Джерело: Сьогодні

Реклама