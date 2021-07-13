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Рада соберется на еще одно внеочередное заседание: что рассмотрят депутаты

13 июля, 14:18

Сергей Мартынец

Депутаты в предпоследний день перед летними каникулами усиленно поработают в парламенте

Депутаты готовы ударно поработать / Фото: Reuters

Верховная Рада проведет еще одно внеочередное заседание. 15 июля депутаты рассмотрят 13 законопроектов, среди которых большинство документов – экологические.

Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Дмитрий Разумков.

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Заседание созвано на четверг в 16:00. Будут рассмотрены такие законопроекты:

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада поддержала предложения Зеленского о судебной реформе. Президенту не понравились некоторые моменты в законе о Высшей квалификационной комиссии судей, и он наложил вето. Но депутаты решили эту проблему.

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Верховная Рада внеочередное заседание

Источник: Сегодня

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