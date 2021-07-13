Рада підтримала пропозиції Зеленського до судової реформи

Президенту не сподобалися деякі моменти в законі про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, і він наклав вето – депутати вирішили проблему

Зеленський подякував депутатам / Фото: AFP

Верховна Рада переглянула закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і підтримала пропозиції президента Володимира Зеленського.

Квоти в Комісії

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По-перше, Зеленському не сподобався пункт про суддівські квоти у ВККС: закон передбачає, що Комісія складається з 16 членів, 8 з яких обов'язково повинні бути судді або колишні судді. Повноважною ВККС вважається при наявності 11 членів, але в такому випадку тут не буде рівності квот серед членів Комісії.

Зеленський пропонує, щоб повноважною ВККС вважалася в тому випадку, якщо з 11 членів Комісії шість будуть судді або колишні судді.

Призначення членів ВККС

Законом передбачається, що голова Вищої ради правосуддя (ВРП) звертається до суб'єктів формування першого складу Конкурсної комісії за поданням кандидатур до її складу, призначає членів першого складу Конкурсної комісії. Це необхідно для запуску процедури формування першого складу Конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККС.

Але в законі немає механізму на випадок, якщо голова ВРП не звернеться до суб'єктів формування Конкурсної комісії за поданням кандидатур до її складу.

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Зеленський пропонує додати ці повноваження людині, яка виконує обов'язки голови ВРП.

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