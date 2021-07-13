Русский
$ 27,29
32,35
  1. Влада

Рада підтримала пропозиції Зеленського до судової реформи

13 липня 2021 11:44

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Президенту не сподобалися деякі моменти в законі про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, і він наклав вето – депутати вирішили проблему

Зеленський подякував депутатам

Зеленський подякував депутатам / Фото: AFP

Верховна Рада переглянула закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і підтримала пропозиції президента Володимира Зеленського.

Квоти в Комісії

Реклама

По-перше, Зеленському не сподобався пункт про суддівські квоти у ВККС: закон передбачає, що Комісія складається з 16 членів, 8 з яких обов'язково повинні бути судді або колишні судді. Повноважною ВККС вважається при наявності 11 членів, але в такому випадку тут не буде рівності квот серед членів Комісії.

Зеленський пропонує, щоб повноважною ВККС вважалася в тому випадку, якщо з 11 членів Комісії шість будуть судді або колишні судді.

Призначення членів ВККС

Законом передбачається, що голова Вищої ради правосуддя (ВРП) звертається до суб'єктів формування першого складу Конкурсної комісії за поданням кандидатур до її складу, призначає членів першого складу Конкурсної комісії. Це необхідно для запуску процедури формування першого складу Конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККС.

Але в законі немає механізму на випадок, якщо голова ВРП не звернеться до суб'єктів формування Конкурсної комісії за поданням кандидатур до її складу.

Не пропусти!
Ніхто на Євро не обіграв цих двох! Унікальне досягнення непрохідних сотників Італії
Леонардо Бонуччі і Джорджо К'єлліні з трофеєм Євро-2020
Реклама

Зеленський пропонує додати ці повноваження людині, яка виконує обов'язки голови ВРП.

Як повідомляли новини "Сьогодні", США похвалили Україну за судову реформу. Більш того, американці також назвали наступний важливий закон для перезапуску судової системи в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Путін такого не очікував: Марчук про протистояння президента РФ із Зеленським
Путін такого не очікував: Марчук про протистояння президента РФ із ЗеленськимВлада
Зеленський почав візит до Німеччини із зустрічі з наступником Меркель
Зеленський почав візит до Німеччини із зустрічі з наступником МеркельВлада
"Росія була пограбована". Путін назвав Україну "дітищем СРСР"Влада
Зеленський скликав позачергове засідання Ради: на кону марихуана і ще 4 питання
Зеленський скликав позачергове засідання Ради: на кону марихуана і ще 4 питанняВлада
"Я не вживав наркотики – це провокація": Юрченко виправдався за ДТП у ЛьвовіВлада
Транзит газу і 1,5 мільйона вакцин – чим завершилися переговори Зеленського і Меркель
Транзит газу і 1,5 мільйона вакцин – чим завершилися переговори Зеленського і МеркельВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти