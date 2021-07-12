Путін такого не очікував: Марчук про протистояння президента РФ із Зеленським

Одна з головних проблем Зеленського – він опинився у дуже складній ситуації через Мінські угоди, які йому дісталися у спадок

Володимир Путін і Володимир Зеленський. Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін набагато досвідченіший Володимира Зеленського у політиці, але український лідер здивував під час їхньої першої зустрічі – господар Кремля не очікував такої сміливої поведінки.

Про це розповів в інтерв'ю Крим.Реаліі колишній міністр оборони і секретар РНБО, ексглава СБУ Євген Марчук.

Він оцінив два роки президентства Зеленського у питанні протистояння Кремлю.

"Диявол з того боку набагато досвідченіший президента Зеленського, і вся машина Путіна набагато сильніша і набагато досвідченіша нинішньої нашої команди. Так склалося! У мене немає оплесків. Але, з іншого боку, наші потроху набирають так обертів. Не за всіма параметрами, як треба було. Ясно, що економіка і коронавірус створюють серйозні дуже проблеми. Я не бачив поки жодного разу, щоб ми десь переграли Путіна. У мене була невелика надія на Паризький саміт. Я думаю, що Путін не очікував, що Зеленський так сміливо себе поведе. З точки зору констатації і заперечення", – сказав Марчук.

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Також ексглава СБУ вважає, що президент України опинився у дуже складній ситуації через Мінські угоди, які йому дісталися у спадок.

"У Зеленського дуже складні обставини з текстами документів. "Мінськ 1, 2" – це один Мінський пакет – ті складні формули, які записані, що спочатку вибори. Як з цього виходити? Росія, бачите, на своєму стоїть і, на жаль, Захід також, що в Мінську так все записано", – підкреслив він.

Нагадаємо, президенти РФ і України вже не перший місяць намагаються домовитися про другу особисту зустріч. Спочатку Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але той відмовився і запропонував президенту України приїхати до Москви. Кремль також відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче переговорів. Читайте про це детальніше в нашому матеріалі Зустріч Зеленського і Путіна: обидві сторони окреслили "червоні лінії".

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