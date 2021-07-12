Путин такого не ожидал: Марчук о противостоянии президента РФ с Зеленским

Одна из главных проблем Зеленского – он оказался в очень сложной ситуации из-за Минских соглашений, которые ему достались по наследству

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин намного опытнее Владимира Зеленского в политике, но украинский лидер удивил во время их первой встречи – хозяин Кремля не ожидал такого смелого поведения.

Об этом рассказал в интервью Крым.Реалии бывший министр обороны и секретарь СНБО, экс-глава СБУ Евгений Марчук.

Он оценил два года президентства Зеленского в вопросе противостояния Кремлю.

"Дьявол с той стороны гораздо опытнее президента Зеленского, и вся машина Путина гораздо сильнее и гораздо опытнее нынешней нашей команды. Так сложилось! У меня нет аплодисментов. Но, с другой стороны, наши понемногу набирают так обороты. Не по всем параметрам, как надо было. Ясно, что экономика и коронавирус создают серьезные очень проблемы. Я не видел пока ни разу, чтобы мы где-то переиграли Путина. У меня была небольшая надежда на Парижский саммит. Я думаю, что Путин не ожидал, что Зеленский так смело себя поведет. С точки зрения констатации и возражения", – сказал Марчук.

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Также экс-глава СБУ считает, что президент Украины оказался в очень сложной ситуации из-за Минских соглашений, которые ему достались по наследству.

"У Зеленского очень сложные обстоятельства с текстами документов. "Минск 1, 2" ‒ это один Минский пакет – те сложные формулы, которые записаны, что сначала выборы. Как из этого выходить? Россия, видите, на своем стоит и, к сожалению, Запад также, что в Минске так все записано", – подчеркнул он.

Напомним, президенты РФ и Украины уже не первый месяц пытаются договориться о второй личной встрече. сначала Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, но тот отказался и предложил президенту Украины приехать в Москву. Кремль также отказывается обсуждать и Крым, и Донбасс, а это именно те вопросы, ради которых Зеленский хочет переговоров. Читайте об этом подробнее в нашем материале Встреча Зеленского и Путина: обе стороны очертили "красные линии".

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