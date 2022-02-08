Ганебний прийом від Путіна! Макрона змусили йти пішки і годували моченими яблуками

Президент Франції Еммануель Макрон (ліворуч) та президент Російської Федерації Володимир Путін (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора у Москві відбулися переговори президента Франції Еммануеля Макрона та президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Макрон пішки йшов через всю "зльотку"

Політичний експерт Андрій Шкіль із Парижа в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі Україна 24 заявив, що на президента Франції почали тиснути одразу після прильоту до Москви.

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"Французька преса відреагувала на іншу деталь – це те, що російська сторона не дозволила під'їхати автомобільному кортежу, який мав везти президента Франції від літака до місця перебування. Тобто президент Франції мав пішки йти аж до місця, де стояв автомобіль, – через усе льотнє поле, аеродром. Тут тиск на Макрона був одразу під час приїзду".

Фото – kremlin.ru.

У свою чергу посол України у Франції Олег Шамшур зазначив, що ситуація в аеропорту – це, безумовно, психологічний тиск.

"У тому, що Макрона змусили йти аеропортом, – це, безумовно, психологічний тиск, а також звичайне, з одного боку, російське хамство, з іншого боку – відомо, що Путін завжди перед переговорами намагається психологічно тиснути на партнера, ставити його від початку у незручне становище".

Макрона годували моченими яблуками

Також зазначається, що президенти Росії та Франції пообідали юшкою з п'яти видів риб та олениною з ожиною. Як десерт подавався "грушевий тарт з ванільним морозивом".

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Фото – Вероніка Романенкова/ТАСС.

Загроза вторгнення РФ

Росія накопичила понад 100-тисячну армію поблизу кордону з Україною. 12 січня була оприлюднено інтерактивну карту, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною

При цьому експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.

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У CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

31 січня Sky News повідомив, що якщо Росія вирішить вторгнутися до України та обрати найкоротший шлях до столиці, він проходитиме. через Чорнобильську зону відчуження.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін та президент Франції Еммануель Макрон 7 лютого провели переговори у Москві, на яких обговорили ситуацію в Україні та європейську безпеку. ЗМІ звернули увагу, що на переговорах лідери двох країн трималися одна від одної на максимальній відстані – сиділи на різних кінцях довгого столу.

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