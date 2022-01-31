Готують війська на Чорнобиль: Україну попередили про новий план захоплення Києва

Українська сторона контролює ситуацію поблизу кордонів із Білоруссю

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну та обрати найкоротший шлях до столиці, він проходитиме через Чорнобильську зону відчуження. Про це стверджує Sky News.

З цієї причини Україна збільшила кількість прикордонників у регіоні: за останні два дні туди направили додатково 7,5 тис. осіб та збільшили кількість патрулів. При цьому до сильно заражених районів люди не ходять — туди прямують безпілотники.

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"Ми посилили охорону, ми збільшили кількість патрулів, і ми збільшили кількість людей у цих патрулях", – заявив підполковник Державної прикордонної служби України Юрій Шахрайчук.

Росія підбирається до зони відчуження

Військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі телеканалу Україна 24 розповів, що українська сторона контролює ситуацію поблизу кордонів із Білоруссю.

За його словами, особливу небезпеку для України становлять російські СУ-35 та Іскандери.

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"За тією інформацією, яка в мене є, у нас посилено охорону зони відчуження вже кілька тижнів за допомогою ЗСУ та прикордонників Нацгвардії. Говорячи про те, що з боку Білорусі рухатиметься ударне угруповання військ, то з огляду на особливість ландшафту, географічні та природні перешкоди, рухатися тактичні війська зможуть тільки чітко позначеними дорогами, а їх там не так багато. Тут ситуація перебуває під контролем", – сказав він.

Головна небезпека для України

Говорячи про небезпеку для України з боку кордону з Білоруссю, він зазначив, що Росія хоче туди перекинути СУ-35 та Іскандери та залишити їх на базі Барановичі.

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Ситуація біля кордонів

31 січня російське військове командування відзвітувало про завершення військових навчань флоту у Чорному морі. Підрозділи бойових кораблів Чорноморського флоту (ЧФ) повернулися до пунктів постійної дислокації Кримської та Новоросійської військово-морських баз флоту. А 29 січня Росія завила, що війська та авіація Західного військового округу завершили планову перевірку боєготовності та повертаються до місць базування.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сумнівається у відведенні військ Росії від кордонів. Він вважає, що потрібно більше інформації.

12 січня була оприлюднена інтерактивна карта, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, які були виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що спільна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність у прикордонному регіоні.

Росія та Білорусь готують навчання біля України

Білорусь та Росія у лютому проведуть спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу.

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- IgorGirkin (@GirkinGirkin) January 31, 2022

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- IgorGirkin (@GirkinGirkin) January 31, 2022

Планується, що спільні військові навчання РФ та РБ відбудуться на території Білорусі 10-20 лютого 2022 року.

27 січня на залізничному вокзалі у Гомелі помічено багато військової техніки без розпізнавальних знаків. Також Росія перекинула в Білорусь винищувачі Су-35С.