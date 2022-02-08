Позорный прием от Путина! Макрона заставили идти пешком и кормили мочеными яблоками

Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) и президент Российской Федерации Владимир Путин (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера, 7 февраля, в Москве состоялись переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Макрон пешком шел через всю "взлетку"

Политический эксперт Андрей Шкиль из Парижа в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале Украина 24 заявил, что на президента Франции начали давить сразу после прилета в Москву.

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"Французская пресса отреагировала на другую деталь – это то, что российская сторона не позволила подъехать автомобильному кортежу, который должен был везти президента Франции от самолета к месту его пребывания. Т.е. президент Франции должен был пешком идти вплоть до места, где стоял автомобиль – через все летнее поле, аэродром. Здесь давление на Макрона было сразу во время приезда".

Фото – kremlin.ru.

В свою очередь посол Украины во Франции Олег Шамшур отметил, что ситуация в аэропорту – это безусловно психологическое давление:

"В том, что Макрона заставили идти по аэропорту, – это безусловно психологическое давление, а также обычное, с одной стороны, российское хамство, с другой стороны – известно, что Путин всегда перед переговорами пытается психологически давить на партнера, ставить его с самого начала в неловкое положение".

Макрона кормили мочеными яблоками

Также отмечается, что президенты России и Франции пообедали ухой из пяти видов рыб и олениной с ежевикой. В качестве десерта подавался "грушевый тарт с ванильным мороженым".

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Фото – Вероника Романенкова/ТАСС.

Угроза вторжения РФ

Россия накопила более чем 100-тысячную армию вблизи границы с Украиной. 12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной.

При этом эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

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В CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

31 января Sky News сообщил, что если Россия решит вторгнуться в Украину и выбрать кратчайший путь к столице, он будет проходить через Чернобыльскую зону отчуждения.

Напомним, президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон 7 февраля провели переговоры в Москве, на которых обсудили ситуацию в Украине и европейскую безопасность. СМИ обратили внимание, что на переговорах лидеры двух стран держались друг от друга на максимальном расстоянии – сидели на разных концах очень длинного стола.

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