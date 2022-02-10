Нічого особистого! Путін дав задню у скандалі з "красунею"

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін пояснив свою скандальну заяву про Україну та "красуню", зроблену після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном. Путін заявив, що ця фраза не мала жодного "особистого виміру", повідомляє РІА Новини.

"Питання лише у тому, що коли ми чуємо від глави держави такі коментарі, що щось подобається, а щось не подобається у фундаментальних договорах, які регулюють дуже важливі відносини між країнами з точки зору безпеки, зокрема й самої України", то мені здається, що це не той формат. Якщо держава взяла на себе певні зобов'язання, тим більше закріплені в нормах міжнародного права та резолюції з безпеки ООН, то всім потрібно виконувати й домовлятися про те, як це зробити", – заявив він.

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Що сказав Путін

На пресконференції після переговорів Путін заявив, що Київ підписав Мінські угоди та зобов'язаний їх виконувати.

"У Києві то кажуть, що виконуватимуть (Мінські угоди – ред.), то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент (України – ред.) чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається із цих Мінських угод. Ну, подобається, не подобається – терпи, моя красуне! Треба виконувати! Інакше ніяк", – сказав Путін.

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Фраза, яка викликала галас, є цитатою з пісні панк-гурту "Красная плесень", яка була відома у 1990-х роках багато в чому завдяки ненормативній лексиці в текстах.

В одній з пісень розповідається про вбивство, канібалізм, зґвалтування, некрофілію, і звучить такий приспів:

"Спит красавица в гробу

Я подкрался и **у

Нравится не нравится —

Спи моя красавица!".

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Пояснення Кремля

Пізніше у Кремлі спробували виправдатися за висловлювання свого президента. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков пояснив, що той мав на увазі.

"У заяві президента РФ Володимира Путіна йдеться про те, що держава, яка взяла на себе зобов'язання, повинна їх виконувати", – сказав Пєсков.

Журналісти запитали у Пєскова, чи не взято висловлювання з пісні колективу "Красная плесень", який славиться нецензурними текстами пісень.

"Я переконаний, що Володимир Путін не знайомий із творчістю цього гурту, і думаю, що свого часу цей гурт – я, чесно кажучи, теж не знайомий – запозичив це з російського фольклору", – відповів Пєсков.

Реакція в Україні та світі

Заява російського президента викликала бурхливу реакцію в Україні.

Президент Володимир Зеленський у відповідь на слова Путіна заявив, що терпіння, яке й так виявляє Україна, є ознакою мудрості.

"Безумовно, є речі, з якими не посперечаєшся з президентом Російської Федерації. Україна справді красуня. Те, що він каже "моя" – це вже перебір, мені здається. А щодо "терпи, моя красуне", я вважаю, що Україна дуже терпляча, тому що це мудрість", – сказав він.

Депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко назвав Володимира Путіна бидлом.

"Ми свою владу можемо хоч на три літери посилати. Але поради з боку ми точно не потребуємо. Тому цей убогий креатив – вчинок, гідний навіть не якогось президента, а виключно геополітичного бидла", – заявив він.

Шоумен та політик Сергій Притула записав відео, в якому відповів Путіну частівкою з матами, припустивши, що на Путіна чекає такий же кінець. Він також заявив, що в такому тоні Путін може поводитися лише з Лукашенком.

"Після подібних заяв ми розуміємо, що з цим пеньком нема про що говорити, нема про що домовлятися. Єдине, про що ми повинні хвилюватися, – це, щоб у нас була сильна армія, яка дасть по зубах цьому ґвалтівнику", – заявив він.

Відчитали Путіна за недоречні слова у Держдепартаменті США. Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що адміністрація Джо Байдена засуджує висловлювання російського президента.

"Будь-який жарт про зґвалтування напевно викличе обурення абсолютно у всіх в адміністрації Байдена, незалежно від того, виходить він з вуст американського чи іноземного чиновника. Зазначу також, що ми ніколи не стримували своїх реакцій з приводу войовничої риторики та неправдивості деяких заяв, що виходять з вуст президента Путіна та представників російського керівництва. І звичайно ж, цей "жарт" не викликає у нас захоплення" – сказала Псакі.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, як Путін та Лавров зробили хамство фірмовим стилем дипломатії Росії.

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