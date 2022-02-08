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Злякався санкцій? Путін поспішив забрати свою яхту з Німеччини

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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8 лютого, 20:15
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Розкішну яхту президента Росії спішно переправили до Росії після статті у газеті
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Розкішна яхта Володимира Путіна під назвою Graceful спішно покинула верф Blohm + Voss у порту Гамбурга. Очевидно, це була втеча зі страху перед арештом, пише видання, пише видання Bild.

Яхта завдовжки 82 метри, побудована у 2014 році приблизно за 87 мільйонів євро, простояла у порту Гамбурга кілька місяців. За цей час на ній встановили два нові балкони.

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Інформацію про перебування яхти Путіна в порту Гамбурга за день до цього опублікувала газета Kieler Nachrichten. Не минуло й доби, як яхта вирушила Кільським каналом до Балтійського моря та Росії.

Бояться санкцій

Росія боїться, що майно її президента можуть конфіскувати, зазначає Bild. Видання нагадало, що нещодавно міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс оголосила про суворі санкції у разі нападу Росії на Україну.

Величезна біла яхта Путіна пришвартувалась у порту Гамбурга у вересні 2021 року. Перед цим вона перебувала у Чорному морі, коли Путін приймав на борту самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Що відомо про яхти Путіна

Володимиру Путіну приписують володіння декількома яхтами, хоч офіційно такий засіб пересування на нього особисто не зареєстрований.

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Найвідоміша яхта, що належить Путіну, – це "Олімпія". Оздоблення яхти виконано з найкращих порід деревини, на борту є джакузі та бар. Відомо, що коли яхта була спущена на воду в 2002 році, її вартість становила $35 млн., але після її оснащення дорогим обладнанням та предметами інтер'єру ціна яхти досягла $50 млн.

Друга яхта – це "Сіріус". На ній є шість кают VIP-класу, швидкість яхти досягає 33 км/год, а її обслуговування здійснюється екіпажем із 12 осіб. На яхті є вітальня, SPA-басейн, де встановлена скляна стіна-водоспад і дві сходи з боків. У джакузі просто неба одночасно можуть перебувати до шести осіб, а в їдальні – 14. Ціна яхти "Сіріус" становить 30 мільйонів євро. Яхта була придбана керівником справ президента в 2011 році тоді ще для Дмитра Медведєва.

Також Путіну та його друзям приписують володіння яхтою Shellest. 46-метрове судно вартістю близько 1,5 млрд рублів було збудовано у 2015 році на італійській верфі Sanlorenzo. Відомо, що яхту подарували невідомі благодійники фонду "Відродження морських традицій" Денис Разгуляєв – один із "друзів Путіна".

Санкції проти Росії та Путіна

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