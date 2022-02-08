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СЬОГОДНІ Новини політики

У відповідь на "красуню" Путіна назвали бидлом

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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8 лютого, 10:46
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Напередодні господар Кремля відзначився неприємним зверненням до Зеленського
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський має жорстко відповісти на слова російського лідера Володимира Путіна, що треба потерпіти. Про це в Telegram-каналі написав депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

"Звертаюся до Зеленського, влади та їхніх прихильників. Слова Путіна – те, на що слід відповісти з усією жорсткістю. Диктатор із країни-агресора дуже хоче, щоб Україна сама впала в його пазурі. І дозволяє собі звернутися до президента України: "Подобається, не подобається – терпи, моя красуне", – сказав він.

За словами Гончаренка, українці можуть як завгодно говорити про свою владу, але це неприпустимо з боку інших.

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"Ми свою владу можемо хоч на три літери посилати. Але поради з боку ми точно не потребуємо. Тому цей убогий креатив – вчинок, гідний навіть не якогось президента, а виключно геополітичного бидла", – сказав політик.

Також він зазначив, що Путін не має поваги ані до нашої держави, ані до міжнародного права.

"Українці у своєму домі завжди самі розберуться. Російських порад ми точно не потребуємо. І на кожну спробу хамства від ботоксної голови відповідатимемо якнайгостріше. Кремлівська гопота завжди лізе туди, де їй не відповідають. Україна в курсі", – написав депутат.

Гончаренко закликав Зеленського дати відповідь

Олексій Гончаренко

"І зараз Зеленський і весь його Офіс повинні якнайгостріше реагувати на такі закиди. Ау, Зеленський, потрібна вся твоя креативність!" – резюмував він.

"Терпи, моя красуне"

Президент Росії Володимир Путін насмішкувато звернувся до української влади щодо виконання Мінських угод стосовно врегулювання російсько-української війни, процитувавши російську приказку.

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"Ну, подобається – не подобається. Терпи, моя красуне! Треба виконувати! Інакше ніяк", – сказав він.

Зеленський та Путін

Американське видання The Washington Post проаналізувало кроки президентів України та Росії, а також виділило головні причини, чому йде конфронтація. Серед іншого, зазначається, що у президента України змінилося ставлення до Москви та домовленостей.

Нагадаємо, у Туреччині може відбутися зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Як зазначається, президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив про досягнення домовленості з президентом України щодо організації зустрічі.

Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. За даними розвідки, Росія може атакувати з кількох напрямків та захопити 8 ключових регіонів на сході України, серед яких Дніпро, Одеса та Харків.

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