В'ятрович придумав нове прислів'я про Росію зі словом "красуня"

Заява Путіна викликала в Україні бурю обурення

В'ятрович відповів на хамську заяву Путіна про Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович жорстко відреагував на слова президента Володимира Путіна про Україну, сказані під час переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном

"Нравітса, нє нравітса" Росія розвалиться", – написав Вятрович у Facebook.

Володимир Вятрович / Фото: Facebook/Володимир Вятрович

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Путін і поперхнутися може від такої "відповіді" українського депутата

Після переговорів з Макроном 7 лютого Путін допустив на пресконференції хамський випад у бік України.

"Президент (України. – Ред.) чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається, не подобається – терпи, моя красуне! Треба виконувати! По-іншому ніяк", – сказав Путін.

/ Фото: сайт Кремля

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи слова президента РФ, пояснив, що "держава, яка взяла на себе зобов'язання, має їх виконувати".

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Журналісти також звернули увагу, що цей вислів є цитатою з пісні популярного в 90-х роках панк-гурту "Червона пліснява".

"Я переконаний, що Володимир Путін не знайомий з творчістю цього гурту, і думаю, що свого часу цей гурт – я, чесно кажучи, теж не знайомий – запозичив це з російського фольклору", – Відповів Пєсков.

Як відреагували в Україні

Президент України Володимир Зеленський відповів на слова президента РФ Володимира Путіна про "красуню та терпіння".

"Щодо Мінських угод. "Подобається – не подобається, терпи, моя красуне". Безумовно, є речі, з якими не посперечаєшся з президентом Російської Федерації. Україна справді красуня. Те, що він каже "моя" – це вже перебір, мені здається. А щодо "терпи, моя красуне", я вважаю, що Україна дуже терпляча, бо це мудрість", – сказав президент.

Депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко назвав Путіна бидлом.

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"Ми свою владу можемо хоч на три літери посилати. Але поради з боку ми точно не потребуємо. Тому ось цей убогий креатив – вчинок, гідний навіть не якогось президента, а виключно геополітичного бидла", – заявив політик.

Шоумен та політик Сергій Притула назвав слова Путіна "маразмом старого російського дзюдоїста".

"Подібну риторику він може собі дозволити виключно щодо такого ж утирка, як він, я маю на увазі Лукашенка, тому що "чик-чирик" вже давно на гачку у Путіна. Це такий "терпило", якому така риторика актуальна і справедлива", – сказав він.

За словами Притули, щодо українців таке не працює.