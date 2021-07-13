Нас чекає нова хвиля агресії? Експерт розшифрував статтю Путіна про Україну

Володимир Путін. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Стаття президента Росії Володимира Путіна про Україну - це така собі реакція на 30-річчя нашої незалежності. Тепер ще більше ймовірна нова хвиля російської агресії.

Про це написав у Facebook політолог Володимир Фесенко.

"Чому ця стаття з'явилася саме тепер? Відповідь на це питання знає тільки Путін. Може, він вирішив у такий спосіб відреагувати на 30-річчя незалежності України. Адже зважаючи на базові посили цієї статті, "помилка історії" давно мала припинити своє існування", – зазначив експерт.

Однак українці, всупереч агресії Кремля, продовжують жити і розвиватися, і Путін вирішив особисто очолити "хрестовий ідеологічний похід" проти України.

"Путін все чекає, коли з'явиться "правильний" український керівник, що поділяє його погляди про "єдиний народ". А на практиці Україна все сильніше віддаляється від Росії. Кремлівського володаря це бісить. Але Путін не розуміє, що своєю агресією і насильством проти України він тільки відштовхує її від себе", – пише Фесенко.

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Однак головний посил тут інший: це не просто пропагандистська стаття, а радше ідеологічне обґрунтування нової хвилі російської агресії і замаху на територіальну цілісність України.

"Теза про "єдину велику націю, триєдиний народ" і заперечення сучасних кордонів пострадянських країн, за якими відбувся поділ Радянського Союзу, за бажання легко можна використовувати для обґрунтування територіальної експансії Росії коштом сусідів, серед них і України. Ми з цим вже зіткнулися в 2014 році. На жаль, стаття Путіна говорить про те, що може бути і нова хвиля в реалізації імперських амбіцій Путіна і кремлівської верхівки", – додав політолог.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Кремль опублікував статтю авторства Путіна, де він згадав всю спільну історію Росії та України. Головний її наратив – "росіяни завжди рятували українців від зовнішніх ворогів, повернули захоплені землі й дбали про братів менших". А закінчив кремлівський автор тим, що Україна віддалилася від "братнього народу" й потрапила під зовнішнє управління Заходу. Путін також назвав Україну "дітиськом СРСР".

В Україні відреагували або глузуванням, або гнівно, але були й винятки. Наприклад, нардеп Євген Шевченко похвалив Путіна за статтю про Україну.

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