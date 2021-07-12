Путін відроджує Російську імперію? Відповів політолог

Президент РФ, можливо, уявив себе новим наступником російських монархів, але найближчим часом його наміри навряд чи збудуться

Вадим Карасьов оцінив шанси Путіна реставрувати Російську імперію. Фото: колаж "Сьогодні"

Україні слід побоюватися агресивної політики Росії, хоча відкрите військове вторгнення російських військ в найближчим часом навряд чи почнеться.

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Про це "Сьогодні" заявив глава Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

Він зазначив, що в об'ємній "статті" президента Росії Володимира Путіна про відносини України і РФ, яка 12 липня була опублікована Кремлем, "відчувається якийсь душок територіального реваншу".

"Але відродити Російську імперію у нього вже не вийде", – каже Карасьов.

На його думку, заяви президента РФ про суверенність України в партнерстві з Росією – нелогічні.

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"Крим і Донбас – незагойні рани України. Вони не наблизять нас до Росії", – пояснює політолог.

Нагадаємо, що вихід своєї "статті" Путін анонсував ще пару тижнів тому, коли під час "Прямої лінії" назвав українців і росіян "одним народом".

При цьому в Кремлі тонко натякнули, що блокують зустріч Путіна з президентом України Володимиром Зеленським через суд над нардепом Віктором Медведчуком.