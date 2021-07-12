Путін відроджує Російську імперію? Відповів політолог

Вадим Карасьов оцінив шанси Путіна реставрувати Російську імперію. Фото: колаж "Сьогодні"
Україні слід побоюватися агресивної політики Росії, хоча відкрите військове вторгнення російських військ в найближчим часом навряд чи почнеться.
Про це "Сьогодні" заявив глава Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.
Він зазначив, що в об'ємній "статті" президента Росії Володимира Путіна про відносини України і РФ, яка 12 липня була опублікована Кремлем, "відчувається якийсь душок територіального реваншу".
"Але відродити Російську імперію у нього вже не вийде", – каже Карасьов.
На його думку, заяви президента РФ про суверенність України в партнерстві з Росією – нелогічні.
"Крим і Донбас – незагойні рани України. Вони не наблизять нас до Росії", – пояснює політолог.
Нагадаємо, що вихід своєї "статті" Путін анонсував ще пару тижнів тому, коли під час "Прямої лінії" назвав українців і росіян "одним народом".
При цьому в Кремлі тонко натякнули, що блокують зустріч Путіна з президентом України Володимиром Зеленським через суд над нардепом Віктором Медведчуком.