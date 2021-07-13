Морфій замість конопель і два горщики з марихуаною – що говорять політики про легалізацію канабісу

Верховна Рада розгляне законопроект про медичний канабіс

Міністерство охорони здоров'я закликало Верховну Раду прийняти законопроєкт про легалізацію канабісу для використання в медичних цілях. З моменту ініціювання даного питання президентом Зеленським між політиками точиться багато суперечок. Одні підтримують такий законопроєкт, інші – категорично проти. Сайт "Сьогодні" згадав відповідні заяви представників влади і опозиції, а також їхні аргументи "за" і "проти".

Що кажуть у МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я відзначили, що легалізація канабісу в медичних цілях – це насамперед медичне питання, а не політичне.

"На кону вирішення питання зменшення болю для тяжкохворих. Застосування лікарських засобів, що містять у своєму складі канабіс, дозволено в багатьох європейських країнах. Закликаємо народних депутатів України підтримати цей законопроєкт", – сказав заступник міністра охорони здоров'я з євроінтеграції Олександр Комаріда.

В пресслужбі відомства додали, що згідно з даними клінічних досліджень, конопля ефективна в лікуванні більше 50 патологічних станів, і українські пацієнти потребують таких препаратів.

"Слуги народу" подали у Раду законопроєкт про медканабіс / Фото: Getty Images

У чому переконує опозиція

Опозиційні нардепи наполягають на тому, що влада намагається узаконити наркоторгівлю.

Так, у січні 2021 року колишній глава Департаменту по боротьбі з наркозлочинністю Нацполіціі України і діючий нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива різко висловився проти легалізації марихуани в медичних цілях, зазначивши, що це потрібно тільки групам впливу в парламенті з метою бізнесу.

"Легалізацію канабісу я не підтримую. Це всього-на-всього лобістські закони, якими хочуть збагачуватися окремі групи впливу парламенту. Ніякої політики тут немає – чисті "бабки", – сказав Кива, додавши, що для лікування важких хворих можна справлятися за допомогою існуючих медикаментів.

Ілля Кива проти легалізації канабісу / Фото: уніан

До слова, сьогодні, 13 липня, під будівлею Верховної Ради стався конфлікт через легалізацію медканабісу між однопартійцем Киви, нардепом від ОПЗЖ Нестором Шуфричем і депутатом від "Слуги народу" Галиною Третьяковою.

Третьякова заявила, що голосуватиме за легалізацію каннабісу в медичних цілях, на що Шуфрич зазначив: "залишилося тільки обкуритися". Третьякова парирувала: "Той, хто нюхає, не зрозуміє того, хто курить". І додала, що легалізація канабісу може принести в ВВП України мінімум 2 мільярди гривень на рік.

Нестор Шуфрич і Галина Третьякова під Радою. Колаж "Сьогодні"

Разумков назвав легалізацію каннабісу "поганою ідеєю"

Не підтримував цю ініціативу і глава Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Не підтримую цю ідею. Я сам ніколи не вживав, і якщо ми говоримо про медичні цілі, то у нас дуже часто під красивою вивіскою з'являються погані ідеї. Тому не підтримую" , – говорив він агентству Українські новини в жовтні 2020 року.

Дмитро Разумков вважає легалізацію канабісу поганою ідеєю / Фото: Верховная Рада

Канабіс можна замінити морфієм

Депутат Верховної Ради попереднього скликання Олег Мусій також не підтримував легалізацію медичного канабісу і запропонував замінити його морфієм.

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"Слід зазначити, що в Україні зареєстровано морфій у вигляді таблеток, який, до речі, набагато ефективніший і краще усуває біль, ніж канабіс. І морфій в таблетках дозволений в Україні як медичний препарат. Його продаж регулюється законом "Про обіг лікарських препаратів", постановою КМУ і відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я України", – сказав екснардеп.

Олег Мусій

Аваков проти горщиків з марихуаною

А ось глава МВС Арсен Аваков частково підтримав легалізацію медичного канабісу.

"Я не проти, щоб канабіноїди видавали за рецептом. Канабіноїди – це елементи витяжки з марихуани, які присутні в таблетках і надаються за електронними рецептами в разі, якщо людині потрібно полегшити біль. Але я категорично проти, щоб дозволити вирощувати на підвіконні два горщики марихуани і за необхідності покурювати" , – заявив він в інтерв'ю Дмитру Гордону в березні 2021 року.

Аваков

Контролювати кожен кущ

Як зазначила народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук в ефірі телеканалу Україна 24, якщо в нашій країні буде легалізований медичний канабіс, відразу ж виникне серйозна проблема, пов'язана з контролем його обороту серед населення.

"Я належу до тих, хто з побоюванням ставиться до легалізації навіть медичного канабісу. Так, я знаю, що це величезна проблема, наші онкохворі їздили до Польщі і там купували медичний канабіс. Я знаю, що це – передовий законопроєкт. Радуцький говорить: ми будемо контролювати кожен кущ. Я сподіваюся, що все-таки депутати розуміють, що ми не зможемо проконтролювати кожен кущ", – сказала вона.

Нардеп додала, що на сьогоднішній день питання впирається у здатність правоохоронної системи контролювати оборот канабісу, якщо законопроєкт буде прийнятий і набере чинності.

Ірина Верещук пропонує контролювати кожен кущ. Фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine

Церква побоюється наркоманії

Раніше предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що легалізація марихуани в Україні можлива тільки в разі вживання її в медичних цілях, з користю для здоров'я людини.

"Якщо це використовуватиметься виключно в корисних, у медичних цілях і не буде зловживання як наркотику. Тому, зустрічаючись навіть з прем'єр-міністром і з президентом України, ми говорили, що якщо це буде дозволено (вживання канабісу. – УП), щоб воно не призвело до згубних наслідків, щоб під виглядом дозволу медичного це в майбутньому не привело до того, щоб наркоманія процвітала в українській державі", – сказав митрополит в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Митрополит Епіфаній побоюється наркоманії

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що через ініційоване Володимиром Зеленським опитування в Україні ламали списи прихильники і противники використання медичного канабісу. Також ми з'ясовували, що таке медичний або немедичний канабіс: все залежить від того, хто і як використовує коноплю.

Як повідомляли новини "Сьогодні", питання легалізації медичного канабісу розглянуть на позачерговому засіданні парламенту, яке скликав президент Володимир Зеленський. Всього депутати розглянуть п'ять питань.

Нагадаємо, що за попередніми результатами всеукраїнського опитування, легалізацію медичного канабісу підтримують 70% українців.