Морфий вместо конопли и два горшка с марихуаной – что говорят политики о легализации каннабиса

Верховная Рада рассмотрит законопроект о медицинском каннабисе

Министерство здравоохранения призвало Верховную Раду принять законопроект о легализации каннабиса для использования в медицинских целях. С момента инициирования данного вопроса президентом Зеленским между политиками не утихают споры. Одни поддерживают такой законопроект, другие – категорически против. Сайт "Сегодня" вспомнил соответствующие заявления представителей власти и оппозиции, а также их аргументы "за" и "против".

Что говорят в Минздраве

В Министерстве здравоохранения отметили, что легализация каннабиса в медицинских целях – это в первую очередь медицинский вопрос, а не политический.

"На кону решения вопроса уменьшение боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис, разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект", – сказал заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида.

В пресс-службе ведомства добавили, что согласно данным клинических исследований, конопля эффективна в лечении более 50 патологических состояний, и украинские пациенты нуждаются в таких препаратах.

"Слуги народа" подали в Раду законопроект о медканнабисе / Фото: Getty Images

В чем убеждает оппозиция

Оппозиционные нардепы настаивают на том, что власть пытается узаконить наркоторговлю.

Так, в январе 2021 года бывший глава Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции Украины и действующий нардеп от ОПЗЖ Илья Кива резко высказался против легализации марихуаны в медицинских целях, отметив, что это нужно только группам влияния в парламенте в целях бизнеса.

"Легализацию каннабиса я не поддерживаю. Это всего-навсего лоббистские законы, которыми хотят обогащаться отдельные группы влияния парламента. Никакой политики здесь нет – чистые "бабки", – сказал Кива, добавив, что для лечения тяжелых больных можно справляться с помощью существующих медикаментов.

Илья Кива против легализации каннабиса / Фото: УНИАН

К слову, сегодня, 13 июля, под зданием Верховной Рады произошел конфликт из-за легализации медканнабиса между однопартийцем Кивы, нардепом от ОПЗЖ Нестором Шуфричем и депутатом от "Слуги народа" Галиной Третьяковой.

Третьякова заявила, что будет голосовать за легализацию каннабиса в медицинских целях, на что Шуфрич отметил: "осталось только обкуриться". Третьякова парировала: "Тот, кто нюхает, не поймет того, кто курит". И добавила, что легализация каннабиса может принести в ВВП Украины минимум 2 миллиарда гривен в год.

Нестор Шуфрич и Галина Третьякова под Радой. Коллаж "Сегодня"

Разумков назвал легализацию каннабиса "плохой идеей"

Не поддерживал данную инициативу и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Не поддерживаю эту идею. Я сам никогда не употреблял, и если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю", – говорил он агентству Украинские новости в октябре 2020 года.

Дмитрий Разумков считает легализацию каннабиса плохой идеей / Фото: Верховная Рада

Каннабис можно заменить морфием

Депутат Верховной Рады предыдущего созыва Олег Мусий также не поддерживал легализацию медицинского каннабиса и предложил заменить его морфием.

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"Следует отметить, что в Украине зарегистрирован морфий в виде таблеток, который, кстати, намного эффективнее и лучше устраняет боль, чем каннабис. И морфий в таблетках разрешен в Украине как медицинский препарат. Его продажа регулируется законом "Об обороте лекарственных препаратов", постановлением КМУ и соответствующим приказом Министерства здравоохранения Украины", – сказал экс-нардеп.

Олег Мусий

Аваков против горшков с марихуаной

А вот глава МВД Арсен Аваков частично поддержал легализацию медицинского каннабиса.

"Я не против, чтобы каннабиноиды выдавали по рецепту. Каннабиноиды — это элементы вытяжки из марихуаны, которые присутствуют в таблетках и предоставляются по электронным рецептам в случае, если человеку нужно облегчить боль. Но я категорически против, чтобы позволить выращивать на подоконнике два горшка марихуаны и при необходимости покуривать", – заявил он в интервью Дмитрию Гордону в марте 2021 года.

Аваков

Контролировать каждый куст

Как отметила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире телеканала Украина 24, если в нашей стране будет легализован медицинский каннабис, сразу же возникнет серьезная проблема, связанная с контролем его оборота среди населения.

"Я принадлежу к тем, кто с опаской относится к легализации даже медицинского каннабиса. Да, я знаю, что это огромная проблема, наши онкобольные ездили в Польшу и там покупали медицинский каннабис. Я знаю, что это – передовой законопроект. Радуцкий говорит: мы будем контролировать каждый куст. Я надеюсь, что все-таки депутаты понимают, что мы не сможем проконтролировать каждый куст", – сказала она.

Нардеп добавила, что на сегодняшний день вопрос упирается в способность правоохранительной системы контролировать оборот каннабиса, если законопроект будет принят и вступит в силу.

Ирина Верещук предлагает контролировать каждый куст. Фото: facebook.com/vereshchuk.ukraine

Церковь опасается наркомании

Ранее предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что легализация марихуаны в Украине возможна только в случае употребления ее в медицинских целях, с пользой для здоровья человека.

"Если это будет использоваться исключительно в полезных, в медицинских целях и не будет злоупотребления как наркотика. Потому, встречаясь даже с премьер-министром и с президентом Украины, мы говорили, что если это будет разрешено (употребление каннабиса. – УП), чтобы оно не привело к пагубным последствиям, чтобы под видом разрешения медицинского это в будущем не привело к тому, чтобы наркомания процветала в украинском государстве", – сказал митрополит в интервью "Радио Свобода".

Митрополит Епифаний опасается наркомании. Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что из-за инициированного Владимиром Зеленским опроса в Украине ломали копья сторонники и противники использования медицинского каннабиса. Также мы выясняли, что такое медицинский или немедицинский каннабис: все зависит от того, кто и как использует коноплю.

Как сообщали новости "Сегодня", вопрос легализации медицинского каннабиса рассмотрят на внеочередном заседании парламента, которое созвал президент Владимир Зеленский. Всего депутаты рассмотрят пять вопросов.

Напомним, что по предварительным результатам всеукраинского опроса, легализацию медицинского каннабиса поддерживают 70% украинцев.