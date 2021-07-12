"Адже Медведчук не лох": Марчук про прослуховування кума Путіна

Кум Путіна не міг через безглузду необережність наговорити з поплічниками Путіна на кримінальну справу

Віктор Медведчук. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Записи телефонних розмов нардепа Віктор Медведчука з керівництвом Росії, які в останні місяці порціями публікували журналісти, могли бути зроблені співробітниками СБУ і без наказу "згори" або приватними особами, а плівки потім передали до спецслужби.

Про це розповів в інтерв'ю ресурсу Крим.Реалії колишній міністр оборони, прем'єр, секретар РНБО, ексглава СБУ Євген Марчук.

Він нагадав, що за законодавством співробітник СБУ сам приймає рішення про прослуховування в межах своїх повноважень, а також не повинен виконувати протиправні накази "згори". Інакше кажучи, у спецслужбі мали підстави записати розмови.

"Хтось робив це і не хотів показувати начальству? А потім перейшов на іншу роботу? Я здогадуюся, про кого може йти мова, але не можу поки говорити. Але хтось із високого керівництва на свій ризик, не будучи вже першою особою, це все писав. Потім так склалися обставини, що він перейшов кудись там в іншу установу, але з тими співробітниками, які це все писали", – сказав Марчук.

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Водночас він вказав на проблему слідства – плівки повинні мати законне походження, інакше справа заглухне.

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"Можливо, хтось із СБУ попросив "пробити". Якщо це робила приватна особа, то ризики менші. Які ти йому претензії пред'явиш? На плівках є такі речі, на які обов'язково треба було реагувати. Щоб запустити їх у судову реалізацію, треба було пройти цілий ряд офіційних процедур. Як вони зараз їх легалізують? Тому що в суді, якщо пояснити походження цих плівок, вони не будуть визнані. Якщо немає законного походження цих плівок, то буде як з плівками Мельниченка", – пояснив ексглава СБУ.

Марчук назвав Медведчука прагматичною до цинізму особистістю, дуже грамотною і підготовленою. Тому він сумнівається, що кум Путіна через безглузду необережність міг наговорити з Росією на кримінальну справу.

"Медведчук же не лох. Так, грубо кажучи, він же допускав, що його можуть слухати. Він знає, як себе вести. Він розуміє, що він з Росією в контакті, а війна – з Росією. Тобто я не допускаю собі, щоб Медведчук це все говорив по звичайному телефону. Я не можу собі уявити, щоб Медведчук, який добре знає всю державну машину, так вільно собі, спокійно говорив. Сміливості Медведчуку могло додати й те, що він весь час згадує "головного", посилаючись на президента (Порошенко. – Ред.)", – додав Марчук.

Як повідомляли новини "Сьогодні", одні з останніх записів журналісти Bihus.info оприлюднили у травні. Судячи із запису від 17 травня, Медведчук регулярно спілкувався з Порошенком.