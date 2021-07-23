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Невідкладно! Зеленський "активував" рішення РНБО про інтеграцію України в НАТО

23 липня, 21:37

Світлана Кузьменко

Підготовка України до набуття членства в НАТО – найважливіша державна задача, зазначається в рішенні РНБО

Зеленський дав "добро" на заходи, які жолжни допомогти прискорити інтеграцію України в НАТО. Колаж "Сегодня"

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору" від 4 червня.

Такий указ вийшов на сайті президента.

"Ввести в дію рішення РНБО від 4 червня 2021 року "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України в Організації Північноатлантичного договору" (додається, таємно, без пунктів 3, 5, 7, 8 – нетаємно). Контроль за виконанням рішення РНБО України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України", – йдеться в документі.

Що говориться в рішенні РНБО

Разом з указом на сайті президента опублікували і рішення Ради національної безпеки і оборони України. У ньому йдеться про мотивацію і цілі – навіщо потрібні заходів щодо невідкладного інтеграції в НАТО:

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Що і кому потрібно тепер зробити

У рішенні РНБО розписано, яким органам і службам яких заходів треба вжити, щоб воно було реалізовано.

Кабінет Міністрів:

Крім того:

Міністерству оборони потрібно:

Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони України, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України повинні:

Міністерству розвитку громад і територій спільно з обласними державними адміністраціями доручили:

Олексій Резніков

віце-прем’єр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих теріторій

Не має значення – завтра ми увійдемо в ЄС, післязавтра ми зайдемо в НАТО – ми увійдемо рівно тоді, коли будемо рівними партнерами і ми будемо розуміти, що досвід нашої української армії вам важливий

Адміністрації Державної прикордонної служби, Державної митної служби та Міноборони повинні:

Службу безпеки України зобов'язали:

Нагадаємо, в червневому інтерв'ю американському виданню Axios президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно вирішувати негайно питання вступу країни в НАТО. Україна нині знаходиться в небезпеці, і їй потрібна допомога.

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