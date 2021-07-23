Невідкладно! Зеленський "активував" рішення РНБО про інтеграцію України в НАТО

Підготовка України до набуття членства в НАТО – найважливіша державна задача, зазначається в рішенні РНБО

Зеленський дав "добро" на заходи, які жолжни допомогти прискорити інтеграцію України в НАТО. Колаж "Сегодня"

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору" від 4 червня.

Такий указ вийшов на сайті президента.

"Ввести в дію рішення РНБО від 4 червня 2021 року "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України в Організації Північноатлантичного договору" (додається, таємно, без пунктів 3, 5, 7, 8 – нетаємно). Контроль за виконанням рішення РНБО України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України", – йдеться в документі.

Що говориться в рішенні РНБО

Разом з указом на сайті президента опублікували і рішення Ради національної безпеки і оборони України. У ньому йдеться про мотивацію і цілі – навіщо потрібні заходів щодо невідкладного інтеграції в НАТО:

суспільство очікує від усіх гілок влади конкретних результатів впровадження реформ , які конвертувалися б у добробут і безпеку громадян;

, які конвертувалися б у добробут і безпеку громадян; підготовка України до набуття членства в НАТО є найважливішим державним завданням ;

; Україна буде розглядатися реальним кандидатом на членство в НАТО в разі досягнення серйозного прогресу в усіх сферах життєдіяльності держави ;

; успішне впровадження внутрішньодержавних реформ неможливо без ефективного інтегрування принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в усі сфери державної політики;

в усі сфери державної політики; Україна вживає заходів для інтенсивної взаємодії з НАТО і державами-членами Альянсу з метою реалізації рішень про євроатлантичні прагнення України, які зафіксовані в Декларації Бухарестського саміту від 3 квітня 2008 року.

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Що і кому потрібно тепер зробити

У рішенні РНБО розписано, яким органам і службам яких заходів треба вжити, щоб воно було реалізовано.

Кабінет Міністрів:

повинен проаналізувати, як виконуються річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО;

а за підсумками аналізу вжити заходів щодо підвищення ефективності їх реалізації і обробити питання про створення в центральних органах виконавчої влади та інших державних органах структурних підрозділів із питань євроатлантичної інтеграції України.

Крім того:

опрацювати питання про формування національної системи переходу сектору безпеки і оборони на стандарти НАТО;

забезпечити розробку програм підвищення кваліфікації держслужбовців із питань євроатлантичної інтеграції;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для повноцінної реалізації закону України "Про оборонні закупівлі" і переходу на нову систему оборонних закупівель.

Міністерству оборони потрібно:

вжити заходів для пролонгації Меморандуму про домовленість між Урядом України і Організацією НАТО з питань зв'язку та інформації;

внести на розгляд Кабміну пропозиції щодо вдосконалення вимог щодо фізичної безпеки, процесів внутрішнього контролю та процедур звітності щодо військового майна;

вжити заходів для невідкладного призначення Військового представника Місії України при НАТО.

Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони України, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України повинні:

за участю інших зацікавлених державних органів узгодити зі стороною НАТО питання розвитку практичного співробітництва з Україною як партнером НАТО з розширеними можливостями.

Міністерству розвитку громад і територій спільно з обласними державними адміністраціями доручили:

розробити та подати на узгодження Кабміну пропозиції про пілотних регіональних проектах в сфері євроатлантичної інтеграції.

Адміністрації Державної прикордонної служби, Державної митної служби та Міноборони повинні:

підготувати пропозиції щодо спрощення прикордонного та митного контролю осіб військового і цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав, їх особистих речей та зброї підрозділів збройних сил інших держав, які прибувають в Україну на підставах, визначених законом України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України".

Службу безпеки України зобов'язали:

підготувати та внести в установленому порядку проєкт закону України "Про безпечність класифікованої інформації" (нова редакція закону України "Про державну таємницю").

Нагадаємо, в червневому інтерв'ю американському виданню Axios президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно вирішувати негайно питання вступу країни в НАТО. Україна нині знаходиться в небезпеці, і їй потрібна допомога.