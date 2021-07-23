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Безотлагательно! Зеленский "активировал" решение СНБО об интеграции Украины в НАТО

23 июля, 21:37

Светлана Кузьменко

Подготовка Украины к обретению членства в НАТО – важнейшая государственная задача, отмечается в решении СНБО

Зеленский о НАТО. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора" от 4 июня.

Такой указ вышел на сайте президента.

"Ввести в действие решение СНБО от 4 июня 2021 года "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора" (прилагается, тайно, без пунктов 3, 5, 7, 8 – несекретно). Контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в документе.

Что говорится в решении СНБО

Вместе с указом на сайте президента опубликовали и решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. В нем говорится о мотивации и целях – зачем нужны меры по неотложной интеграции в НАТО:

Что и кому нужно теперь сделать

В решении СНБО расписано, каким органам и службам какие меры нужно принять, чтобы оно было реализовано.

Кабинет министров:

Кроме того:

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Министерству обороны нужно:

Министерство иностранных дел, Министерство обороны Украины, Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки Украины должны:

Министерству развития громад и территорий совместно с областными государственными администрациями поручили:

Администрации Государственной пограничной службы, Государственной таможенной службе и Минобороны должны:

Службу безопасности Украины обязали:

Напомним,

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