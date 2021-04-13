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Зеленский встретится с Макроном: СМИ узнали дату визита в Париж

13 апреля, 17:06

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Главной темой разговора президентов станет новая угроза со стороны России

Президент Владимир Зеленский посетит Францию 16 апреля, где встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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Об этом сообщает издание Lefigaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что встреча состоится на фоне военной напряженности из-за российских войск и угрозы нападения России на Украину.

Зеленский и Макрон встретятся во время рабочего обеда в Елисейском дворце.

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Отметим, что Франция поддерживает Украину на фоне последних событий с российской угрозой и в совместном заявлении с Германией призвали Москву объяснить военное присутствие вблизи украинской границы.

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Как сообщали новости "Сегодня", 30 марта Путин, Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехсторонние переговоры, затронув и тему Украины. При этом Франция и Германия выступили в поддержку урегулирования на Донбассе.

Теперь Зеленский готовится к трехсторонним переговорам с Меркель и Макроном.

Видео: Сегодня

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Франция визит Владимир Зеленский Эммануэль Макрон
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