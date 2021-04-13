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Зеленський зустрінеться з Макроном: ЗМІ дізналися дату візиту в Париж

13 квітня, 17:06

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Головною темою розмови президентів стане нова загроза з боку Росії

Президент Володимир Зеленський відвідає Францію 16 квітня, де зустрінеться з французьким колегою Еммануелем Макроном.

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Про це повідомляє видання Lefigaro з посиланням на Єлісейський палац.

Зазначається, що зустріч відбудеться на тлі військової напруженості через російські війська і загрози нападу Росії на Україну.

Зеленський і Макрон зустрінуться під час робочого обіду в Єлісейському палаці.

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Відзначимо, що Франція підтримує Україну на тлі останніх подій з російською загрозою і в спільній заяві з Німеччиною закликали Москву пояснити військову присутність поблизу українського кордону.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 30 березня Путін, Меркель і президент Франції Еммануель Макрон провели тристоронні переговори, торкнувшись також теми України. Водночас Франція та Німеччина виступили на підтримку врегулювання на Донбасі.

Тепер Зеленський готується до тристоронніх переговорів з Меркель і Макроном.

Відео: Сьогодні

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Франція візит Володимир Зеленський Еммануель Макрон
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