Зеленський зустрінеться з Макроном: ЗМІ дізналися дату візиту в Париж

Президент Володимир Зеленський відвідає Францію 16 квітня, де зустрінеться з французьким колегою Еммануелем Макроном.
Про це повідомляє видання Lefigaro з посиланням на Єлісейський палац.
Зазначається, що зустріч відбудеться на тлі військової напруженості через російські війська і загрози нападу Росії на Україну.
Зеленський і Макрон зустрінуться під час робочого обіду в Єлісейському палаці.
Відзначимо, що Франція підтримує Україну на тлі останніх подій з російською загрозою і в спільній заяві з Німеччиною закликали Москву пояснити військову присутність поблизу українського кордону.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 30 березня Путін, Меркель і президент Франції Еммануель Макрон провели тристоронні переговори, торкнувшись також теми України. Водночас Франція та Німеччина виступили на підтримку врегулювання на Донбасі.
Тепер Зеленський готується до тристоронніх переговорів з Меркель і Макроном.
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