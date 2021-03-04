Зеленский ветировал закон о защите борцов с коррупцией

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей", принятый 4 февраля 2021 года.

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Об этом сообщили в Офисе президента.

Замечания президента касаются функционирование Единого портала сообщений обличителей – базы данных, в которую будет вноситься сообщенная обличителями информация о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, а также информация о лицах, имеющих статус обличителей, в том числе их персональные данные.

Зеленский отмечает, что не определен порядок защиты данных обличителей, случаи, основания и круг лиц, которым будет предоставляться доступ к ним. Закон определяет только, что Единый портал гарантирует соблюдение условий конфиденциальности и анонимности, а также то, что держателем и ответственным за его администрирование является НАПК.

"Вето применено из-за предложения вносить обличителей в Единый реестр, но не предусмотрено никакой защиты прав обличителей. Мы должны защитить обличителей, изменить подход с точки зрения их безопасности, как в цивилизованных странах",- говорится в сообщении.

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Президент считает, что такой подход не соответствует Конституции Украины и Закону Украины "О защите персональных данных".

Напомним, в начале февраля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3450, который предполагает создание Единого портала, куда украинцы смогут сообщать о коррупционных деяниях.

Мы также сообщали, что в Еврокомиссии считают, что главной проблемой Украины является коррупция, которая мешает более эффективно продвигать реформы.

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