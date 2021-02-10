В Евросоюзе назвали главную проблему Украины

Борьба с коррупцией – это ключевое условие для получения Украиной финансовой помощи от ЕС

Главной проблемой Украины является коррупция, которая мешает более эффективно продвигать реформы. Однако в Европейском Союзе осознают, что реформировать страну сложно в условиях российской агрессии.

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Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время обсуждения в Европарламенте отчета об имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, передает Европейская правда.

Он отметил, что в последние годы Украина провела много важных реформ и похвалил украинскую власть. Но в то же время напомнил, что борьба с коррупцией – ключевое условие макрофинансовой поддержки от ЕС.

"Однако, несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине. Ключевые институты должны иметь сильное и независимое руководство и иметь возможность выполнять свою работу без политического, экономического или иного вмешательства", – сказал Домбровскис.

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Европейский чиновник отметил один из самых проблемных вопросов – контрабанда.

"Ее необходимо остановить, а для этого жизненно важно, чтобы Национальное антикоррупционное бюро было полностью независимым", – подчеркнул вице-президент ЕК.

Домбровскис напомнил о важности судебной реформы и рекомендациях ЕС в этом вопросе.

"Мы осознаем сложность задачи. С самого начала вмешательство России было направлено на дестабилизацию, разделение и ослабление Украины. Так что лучший ответ – оставаться единым целым и продолжать работать для процветания и стабильности, которые являются результатом разумной экономической политики", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине создадут специальный портал, куда любой человек сможет сообщать о коррупции.

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