Куда сообщать о коррупции? В Украине создадут специальный портал

В Украине уже давно действует закон об обличителях коррупции, а теперь Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3450, который предполагает создание Единого портала, куда украинцы смогут сообщать о коррупционных деяниях.
Депутаты внесли изменения в закон о предотвращении коррупции по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей. Что предполагает принятый закон:
- создание Единого портала для надлежащего и качественного рассмотрения сообщений о коррупции;
- защита обличителей в суде возлагается на бесплатных адвокатов;
- выплата обличителю награды в размере 10% от коррупционного преступления совершается после решения суда и взыскания средств с коррупционера;
- сообщение обличителя должно содержать фактические данные, подтверждающие совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения. Обличитель должен объяснить, откуда ему стали точно известны данные о коррупции.
Напомним, чтобы усилить борьбу с коррупцией, украинцев решили поощрять деньгами за обличение коррупционеров. "Сегодня" выяснили, решит ли это проблему коррупции в Украине.
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