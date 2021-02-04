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  1. Новости политики

Куда сообщать о коррупции? В Украине создадут специальный портал

4 февраля, 13:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутаты определили, когда обличитель сможет получить награду за то, что сдал коррупционера

В Украине уже давно действует закон об обличителях коррупции, а теперь Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3450, который предполагает создание Единого портала, куда украинцы смогут сообщать о коррупционных деяниях.

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Депутаты внесли изменения в закон о предотвращении коррупции по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей. Что предполагает принятый закон:

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  • создание Единого портала для надлежащего и качественного рассмотрения сообщений о коррупции;
  • защита обличителей в суде возлагается на бесплатных адвокатов;
  • выплата обличителю награды в размере 10% от коррупционного преступления совершается после решения суда и взыскания средств с коррупционера;
  • сообщение обличителя должно содержать фактические данные, подтверждающие совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения. Обличитель должен объяснить, откуда ему стали точно известны данные о коррупции.

Напомним, чтобы усилить борьбу с коррупцией, украинцев решили поощрять деньгами за обличение коррупционеров. "Сегодня" выяснили, решит ли это проблему коррупции в Украине.

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коррупция Верховная Рада закон портал

Источник: Сегодня

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