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Зеленський ветував закон про захист борців з корупцією

4 березня, 00:44

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У документі не прописаний механізм захисту даних викривачів

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів", ухвалений 4 лютого 2021 року.

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Про це повідомили в Офісі президента.

Зауваження президента стосуються функціонування Єдиного порталу повідомлень викривачів – бази даних, в яку буде вноситися після повідомлення викривачами інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, а також інформація про осіб, що мають статус викривачів, зокрема їхні персональні дані.

Зеленський зазначає, що не визначений порядок захисту даних викривачів, випадки, підстави і коло осіб, яким надаватиметься доступ до них. Закон визначає лише, що Єдиний портал гарантує дотримання умов конфіденційності та анонімності, а також те, що власником і відповідальним за його адміністрування є НАПК.

"Вето застосовано через пропозицію вносити викривачів у Єдиний реєстр, але не передбачено жодного захисту прав викривачів. Ми маємо захистити викривачів, змінити підхід з точки зору їхньої безпеки, як у цивілізованих країнах", – йдеться в повідомленні.

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Президент вважає, що такий підхід не відповідає Конституції України і Закону України "Про захист персональних даних".

Нагадаємо, на початку лютого Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №3450, який передбачає створення Єдиного порталу, куди українці зможуть повідомляти про корупційні діяння.

Ми також повідомляли, що в Єврокомісії вважають, що головною проблемою України є корупція, яка заважає більш ефективно просувати реформи.

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корупція вето закони Володимир Зеленський
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