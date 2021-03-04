Зеленський ветував закон про захист борців з корупцією

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів", ухвалений 4 лютого 2021 року.

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Про це повідомили в Офісі президента.

Зауваження президента стосуються функціонування Єдиного порталу повідомлень викривачів – бази даних, в яку буде вноситися після повідомлення викривачами інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, а також інформація про осіб, що мають статус викривачів, зокрема їхні персональні дані.

Зеленський зазначає, що не визначений порядок захисту даних викривачів, випадки, підстави і коло осіб, яким надаватиметься доступ до них. Закон визначає лише, що Єдиний портал гарантує дотримання умов конфіденційності та анонімності, а також те, що власником і відповідальним за його адміністрування є НАПК.

"Вето застосовано через пропозицію вносити викривачів у Єдиний реєстр, але не передбачено жодного захисту прав викривачів. Ми маємо захистити викривачів, змінити підхід з точки зору їхньої безпеки, як у цивілізованих країнах", – йдеться в повідомленні.

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Президент вважає, що такий підхід не відповідає Конституції України і Закону України "Про захист персональних даних".

Нагадаємо, на початку лютого Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №3450, який передбачає створення Єдиного порталу, куди українці зможуть повідомляти про корупційні діяння.

Ми також повідомляли, що в Єврокомісії вважають, що головною проблемою України є корупція, яка заважає більш ефективно просувати реформи.

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