Зеленский назначил главу Центра противодействия дезинформации: кто такая Полина Лысенко

Президент Владимир Зеленский назначил главой Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко, которая ранее работала в НАБУ, Офисе генпрокурора, а последнее место работы – в "Укразализныце".

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Соответствующий указ опубликован на сайте ОПУ.

Ранее на форуме "Украина 30" Полина Лысенко рассказывала, что этот орган создан с целью противодействия угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, борьбы с пропагандой, недопущения манипулирования общественным мнением.

"Центр должен стать надежным щитом для граждан и государства от информационных угроз, которые возникают как извне, так и внутри страны и направлены на расшатывание государственных институтов и манипулирования общественным мнением", – говорила она.

Что известно о Полине Лысенко

Фото: facebook.com/elena.boyko

В 2015 году закончила магистратуру в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (магистр права), до 2019 года училась в этом вузе в аспирантуре. Кандидат юридических наук.

В 2013 – 2015 годах работала в должности младшего юриста в частной юридической компании.

С апреля 2015 года до сентября 2019-го была помощником первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

До марта 2020-го занимала должность начальника Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генерального прокурора.

Работала руководителем проекта по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов.

Имеет благодарность от директора ФБР (США) за совместную успешную операцию Офиса генпрокурора и ФБР.

С сентября 2020 года – директор Департамента информационной политики и связей с общественностью "Укрзализныци".

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Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский ранее рассказывал, что Центр будет противостоять враждебной пропаганде во всем мире.

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