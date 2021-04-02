Українська
$ 27,83
32,7
  1. Новости политики

Зеленский назначил главу Центра противодействия дезинформации: кто такая Полина Лысенко

2 апреля, 17:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Последним местом работы Лысенко была пресс-служба Укрзализныци

Президент Владимир Зеленский назначил главой Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко, которая ранее работала в НАБУ, Офисе генпрокурора, а последнее место работы – в "Укразализныце".

Реклама

Соответствующий указ опубликован на сайте ОПУ.

Ранее на форуме "Украина 30" Полина Лысенко рассказывала, что этот орган создан с целью противодействия угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, борьбы с пропагандой, недопущения манипулирования общественным мнением.

"Центр должен стать надежным щитом для граждан и государства от информационных угроз, которые возникают как извне, так и внутри страны и направлены на расшатывание государственных институтов и манипулирования общественным мнением", – говорила она.

В тренде
Путин, Меркель и Макрон обсудили Украину: о чем молчит кремлевская пропаганда

Что известно о Полине Лысенко

Фото: facebook.com/elena.boyko
  • В 2015 году закончила магистратуру в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (магистр права), до 2019 года училась в этом вузе в аспирантуре. Кандидат юридических наук.
  • В 2013 – 2015 годах работала в должности младшего юриста в частной юридической компании.
  • С апреля 2015 года до сентября 2019-го была помощником первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины.
  • До марта 2020-го занимала должность начальника Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генерального прокурора.
  • Работала руководителем проекта по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов.
  • Имеет благодарность от директора ФБР (США) за совместную успешную операцию Офиса генпрокурора и ФБР.
  • С сентября 2020 года – директор Департамента информационной политики и связей с общественностью "Укрзализныци".
Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский ранее рассказывал, что Центр будет противостоять враждебной пропаганде во всем мире.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Владимир Зеленский Полина Лысенко Центр противодействия дезинформации

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Медведчук и Марченко резко разбогатели: данные из декларации нардепа
Медведчук и Марченко резко разбогатели: данные из декларации нардепаЭкономика
Готовятся новые санкции? Что сегодня будет на СНБО
Готовятся новые санкции? Что сегодня будет на СНБОВласть
Зеленский объяснил, зачем Россия подтянула войска к границам Украины
Зеленский объяснил, зачем Россия подтянула войска к границам УкраиныВласть
Более 50 млн долларов наличными и рояль: что задекларировал Порошенко
Более 50 млн долларов наличными и рояль: что задекларировал ПорошенкоВласть
Волкер объяснил, почему Путин
Волкер объяснил, почему Путин "угрожает войной" УкраинеВласть
Тищенко закатил скандал на Прикарпатье: проверял журналистов, искал оружие (видео)
Тищенко закатил скандал на Прикарпатье: проверял журналистов, искал оружие (видео)Власть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять