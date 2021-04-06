Правда – главное оружие. Украина представила послам Центр противодействия дезинформации

Созданный на базе Совета нацбезопасности и обороны Украины Центр противодействия дезинформации может стать международным средством борьбы с фейковыми новостями. В частности, российского происхождения.

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Об этом, как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, на презентации Центра послам западных стран – партнеров Украины заявил глава ОПУ Андрей Ермак.

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Он отметил, что Украина была "полигоном и центром дезинформации" со стороны РФ, причем не только в отношении Донбасса и оккупированного Крыма, но и практически всех сфер жизни.

"Надеюсь, что Центр станет не только украинским центром противодействия дезинформации, но и международным", – добавил Ермак.

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Центр уже начал работать – сейчас он выстраивает коммуникацию между всеми государственными учреждениями и планирует начать координацию с иностранными партнерами.

"Хотим, чтобы наше противодействие и профилактика защищали не только нас, но и наших партнеров. Думаю, что у каждой страны есть свой печальный опыт дезинформации, которая распространяется РФ", – подчеркнул глава ОПУ.

/ Фото: Офис Президента Украины

Он также представил руководителя Центра – назначенную президентом Полину Лысенко.

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"Правда будет главным оружием работы Центра", – говорит Лысенко.

По ее словам, у Центра есть три главные цели:

акцентировать внимание на важности защиты информационной сферы национальной безопасности Украины;

противодействовать пропаганде, деструктивной дезинформации и кампаниям;

помешать манипуляциям общественным мнением.

При этом основное внимание будет уделяться противодействию распространения ложной информации в интернете и фейков в СМИ.

Лысенко выразила готовность привлекать опыт международных партнеров Украины и надежду на эффективное сотрудничество с ними.

Присутствовавший на презентации секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что работа по противодействию дезинформации велась и раньше, но, инициировав создание отдельного института, президент придал ей толчок.

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На встрече присутствовали многие иностранные дипломаты: послы "Большой семерки", Финляндии, Израиля, главы представительств ЕС и НАТО.

С украинской стороны также принимали участие замруководителя Офиса президента Игорь Жовква и зампред Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский.

Напомним, что ранее за организацию Центра противодействия дезинформации выступил президент Владимир Зеленский.

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