Українська
$ 27,95
33,93
  1. Новости политики

Зеленский созвонился с генсеком НАТО: что обсуждал со Столтенбергом

25 февраля, 14:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сотрудничество с Альянсом чрезвычайно важно для Украины, подчеркнул глава государства

Президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор. Об этом сообщил глава Альянса в Twitter.

Реклама

Он заверил, что НАТО решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Хороший телефонный разговор с президентом Зеленским … Мы обсудили важность реформ и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе. Мы продолжаем поддерживать наше тесное партнерство", – написал Столтенберг.

В свою очередь президент Украины в Twitter отметил, что сотрудничество с Альянсом для нашей страны чрезвычайно важно.

"Рад слышать от Столтенберга, что дверь НАТО открыта для Украины. Благодарен за то, что вы лично и члены Альянса поддерживают нас в стремлении к членству в НАТО … Мы укрепляем нашу армию, приобщаясь к стандартам Альянса, делимся практическим опытом, развиваем стратегическое партнерство и дружбу", – написал он.

В тренде
Разумков мало что знает о вакцине Covishield: услышал о ней несколько дней назад
Реклама

Зеленский подчеркнул, что сейчас главная цель Украины – получить План действий по членству в Альянсе.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Столтенберг дал Зеленскому совет о членстве в Альянсе.

В свою очередь замглавы Офиса президента, политический советник главы государства Игорь Жовква рассказал о главных приоритетах Киева в сотрудничестве с Западом и планах на ЕС и НАТО в 2021 году.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине снова изменили ПДД: детей в машинах будут перевозить по-новому
В Украине снова изменили ПДД: детей в машинах будут перевозить по-новомуАвто
Прокуратура подробно объяснила, за что Стерненко дали семь лет тюрьмы
Прокуратура подробно объяснила, за что Стерненко дали семь лет тюрьмыВласть
Зеленский подписал закон о компенсации: задержку каких выплат возместят?
Зеленский подписал закон о компенсации: задержку каких выплат возместят?Экономика
Стерненко позвонил
Стерненко позвонил "Зеленскому" из суда: в ОПУ отреагировали (видео)Власть
"Вакханалия насилия": Геращенко вступился за силовиков после столкновений на БанковойВласть
"Что хочешь, то и делай": Сурков лично лоббировал через Медведчука поставки электроэнергии из РоссииЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять