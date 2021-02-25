Зеленский созвонился с генсеком НАТО: что обсуждал со Столтенбергом

Сотрудничество с Альянсом чрезвычайно важно для Украины, подчеркнул глава государства

Президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор. Об этом сообщил глава Альянса в Twitter.

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Он заверил, что НАТО решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Хороший телефонный разговор с президентом Зеленским … Мы обсудили важность реформ и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе. Мы продолжаем поддерживать наше тесное партнерство", – написал Столтенберг.

В свою очередь президент Украины в Twitter отметил, что сотрудничество с Альянсом для нашей страны чрезвычайно важно.

"Рад слышать от Столтенберга, что дверь НАТО открыта для Украины. Благодарен за то, что вы лично и члены Альянса поддерживают нас в стремлении к членству в НАТО … Мы укрепляем нашу армию, приобщаясь к стандартам Альянса, делимся практическим опытом, развиваем стратегическое партнерство и дружбу", – написал он.

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Зеленский подчеркнул, что сейчас главная цель Украины – получить План действий по членству в Альянсе.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Столтенберг дал Зеленскому совет о членстве в Альянсе.

В свою очередь замглавы Офиса президента, политический советник главы государства Игорь Жовква рассказал о главных приоритетах Киева в сотрудничестве с Западом и планах на ЕС и НАТО в 2021 году.

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