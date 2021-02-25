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Зеленський зідзвонився з генсеком НАТО: що обговорював зі Столтенбергом

25 лютого, 14:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Співпраця з Альянсом надзвичайно важлива для України, підкреслив глава держави

Президент Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провели телефонну розмову. Про це повідомив глава Альянсу у Twitter.

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Він запевнив, що НАТО рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

"Хороша телефонна розмова з президентом Зеленським ... Ми обговорили важливість реформ і ситуацію з безпекою у Чорноморському регіоні. Ми продовжуємо підтримувати наше тісне партнерство", – написав Столтенберг.

У свою чергу президент України в Twitter зазначив, що співпраця з Альянсом для нашої країни надзвичайно важлива.

"Радий чути від Столтенберга, що двері НАТО відкриті для України. Вдячний за те, що ви особисто і члени Альянсу підтримують нас у прагненні до членства в НАТО ... Ми зміцнюємо нашу армію, долучаючись до стандартів Альянсу, ділимося практичним досвідом, розвиваємо стратегічне партнерство і дружбу", – написав він.

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Зеленський підкреслив, що зараз головна мета України – отримати План дій щодо членства в Альянсі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Столтенберг дав Зеленському пораду щодо членства в Альянсі.

У свою чергу заступник голови Офісу президента, політичний радник глави держави Ігор Жовква розповів про головні пріоритети Києва у співпраці з Заходом і плани на ЄС і НАТО 2021 року.

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