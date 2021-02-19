Зеленский соберет важное заседание СНБО: что известно на данный момент

Эксперты намекают, что могут быть приняты жесткие меры в отношении некоторых депутатов

Сегодня на Банковой планируется заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) под председательством президента Владимира Зеленского. Возможно, будут введены новые внутриукраинские санкции.

Заседание будет закрытым

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На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрены в закрытом режиме. Как сообщали в Офисе президента, в период до 2019 года назревшие решения для защиты национальной безопасности по политическим соображениям откладывались.

"Повестка (заседания) как раз сейчас формулируется. Это одно из ключевых заседаний, потому что сейчас есть возможность в рамках СНБО довести до конца работу по всем этим странным бизнес-коммуникациям, которые были, в том числе и у Медведчука, и не только у него, и подвести итог аналитической работы, которая позволяет выйти на какие-то решения", – рассказывл в интервью "РБК-Украина" советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Данилов намекнул на финансирование терроризма

Секретарь СНБО заявил, что СБУ открыла уголовное производство по ст. 258, ч. 5 (финансирование терроризма). Речь о бизнесе в ОРДЛО, за счет которого финансируется подрывная деятельность на свободной территории Украины.

"В рамках этого уголовного дела происходит очень много процессов. В зависимости от того, как следователи нарабатывают эти материалы, как происходит верификация тех или иных лиц, которые причастны к тем действиям, аппарат СНБО готовит документы на заседание Совета по нацбезопасности", – сказал Данилов.

Кому светят новые санкции от СНБО

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Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Ярослав Макитра, по итогам заседания может появиться новый санкционный список, в котором могут оказаться сразу несколько нардепов и других лиц.

"Тут важно понять, что бороться с пропагандой врага необходимо, и если СБУ имеет веские основания, то должна действовать незамедлительно", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях блогеру Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене. В СБУ пришли к выводу, что он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере, и что он мог действовать по заказу страны-агрессора.

Также на "Свободе слова Савика Шустера" Данилов рассказывал о возможных новых санкциях:

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