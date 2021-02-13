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Заседание СНБО: в Офисе президента пояснили, что хочет обсудить Зеленский

13 февраля, 09:54

Ольга Литвин Ольга Литвин

Необходимые решения по политическим соображениям откладывались, заявили у Зеленского

В пятницу, 19 февраля, в помещении Офиса Президента на улице Банковой, 11 в Киеве должно состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Часть вопросов на нем будет рассмотрена в закрытом режиме.

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Об этом сообщает сайт президента Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову начать подготовку заседания.

"Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в пределах, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством", – говорится в заявлении.

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В ОП подчеркнули, что в период до 2019 года назревшие решения для защиты национальной безопасности по политическим соображениям откладывались.

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Заседание СНБО: в Офисе президента пояснили, что хочет обсудить Зеленский

"Отсутствие тогда достаточной политической воли заложило под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и нуждаются сегодня в системном противодействии", – заявили в ОП.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук подчеркнул, что Россия на Донбассе действует уже практически в открытую. По его словам, невозможно продолжать делать вид, что перемирие работает.

Напомним, 11 февраля Владимир Зеленский с послами G7 были на Донбассе.

Президент ознакомился с ситуацией на передовой и пообщался с военными, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил – смотрите в нашем сюжете:

Видео: Офис Президента Украины
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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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СНБО угроза Владимир Зеленский решения нацбезопасность Алексей Данилов
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