Шарию сообщили о подозрении в госизмене, ему "светит" 15 лет тюрьмы

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогеру Анатолию Шарию в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. В СБУ отмечают, что он мог действовать по заказу иностранных структур.

Что вменяют Шарию

Начиная с 2012 года он через соцсети, СМИ и российские телевизионные каналы способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций.

Занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о событиях на Донбассе. Цель – обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Такие действия Шария активно использовали российские пропагандистские СМИ.

Подозрение блогеру объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства).

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее СБУ уже взялась за Шария из-за карты Украины без оккупированного Крыма.

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