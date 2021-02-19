У Оксаны Марченко нашли нефтезавод в России: СМИ узнали причину санкций

Санкции в отношении жен нардепов Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которые сегодня ввел Совет нацбезопасности и обороны Украины, могут быть связаны с нефтеперерабатывающим заводом в России.
Об этом сообщает Зеркало недели, ссылаясь на собственные источники в СНБО.
Отмечается, что Марченко (жена народного депутата Виктора Медведчука, который тоже попал под санкции) владеет 75% Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области РФ.
Лавренюк – жене также подсанкционного депутата Тараса Козака – принадлежат остальные 25% НПЗ. При этом у нее есть также и паспорт России, что запрещено украинским законодательством, но дает возможность наложить на нее санкции как на иностранное лицо.
При этом нефтепродукты с этого предприятия поставляли боевикам так называемых "ЛНР" и "ДНР" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Стоит отметить, что секретарь СНБО Алексей Данилов связал санкции с расследованием СБУ о финансировании терроризма.
Всего на сегодняшнем заседании было решено ввести санкции в отношении восьми человек и 19 компаний. Какие еще вопросы рассматривал СНБО, читайте в материале на нашем сайте.
Напомним, что санкции против нардепа Тараса Козака ввели ранее в этом месяце, в связи с чем были заблокированы телеканалы "112", ZiK и NewsOne.
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