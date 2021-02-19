У Оксаны Марченко нашли нефтезавод в России: СМИ узнали причину санкций

Жены Медведчука и Козака могли попасть в "черный список" из-за бизнеса, связанного с боевиками Донбасса

Санкции в отношении жен нардепов Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которые сегодня ввел Совет нацбезопасности и обороны Украины, могут быть связаны с нефтеперерабатывающим заводом в России.

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Об этом сообщает Зеркало недели, ссылаясь на собственные источники в СНБО.

Отмечается, что Марченко (жена народного депутата Виктора Медведчука, который тоже попал под санкции) владеет 75% Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области РФ.

Лавренюк – жене также подсанкционного депутата Тараса Козака – принадлежат остальные 25% НПЗ. При этом у нее есть также и паспорт России, что запрещено украинским законодательством, но дает возможность наложить на нее санкции как на иностранное лицо.

При этом нефтепродукты с этого предприятия поставляли боевикам так называемых "ЛНР" и "ДНР" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Стоит отметить, что секретарь СНБО Алексей Данилов связал санкции с расследованием СБУ о финансировании терроризма.

Всего на сегодняшнем заседании было решено ввести санкции в отношении восьми человек и 19 компаний. Какие еще вопросы рассматривал СНБО, читайте в материале на нашем сайте.

Напомним, что санкции против нардепа Тараса Козака ввели ранее в этом месяце, в связи с чем были заблокированы телеканалы "112", ZiK и NewsOne.

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