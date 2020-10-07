Зеленский: С Джонсоном подпишем историческое соглашение

Глава государства рассказал, с кем он будет встречаться и чем будет заниматься в Лондоне его супруга

Президент Владимир Зеленский во время визита в Великобританию подпишет с премьер-министром этой страны Борисом Джонсоном большое соглашение о стратегическом партнерстве. Также он рассказал, что думает об этом визите и какие планы. Об этом он заявил в Лондоне.

"Это очень важный визит – я считаю, исторический визит. Прежде всего, ожидаем встречи с Борисом Джонсоном, предметная будет встреча, подпишем важное, историческое соглашение о стратегическом партнерстве и о торговле между нашими странами, которое дает возможность продлить соглашение о свободной торговле и расширить его после того, как Великобритания выйдет из ЕС", – сказал он.

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Зеленский отметил, что один из вопросов, который он обсудит с членами королевской семьи, – это работа с ветеранами войны. По его словам, британцы действительно профессионалы в психологической реабилитации, которую оказывают нашим ветеранам.

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Также президент отметил, что проведет встречу с украинской общиной и представителями британского бизнеса.

"Отдельная встреча будет с мэром Лондон-сити. Это моя мечта – построить Киев-сити. Будем об этом говорить. У нашей делегации также много различных встреч и встречи важные, которые продолжит моя жена – это подписание меморандума об аудиогидах в музеях Великобритании", – подчеркнул глава государства.

Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", Украина и Британия подпишут меморандум на 1,25 миллиарда фунтов. Владимир Зеленский сообщил, что это будут средства для развития Военно-морских сил Украины.

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Видео: president.gov.ua

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