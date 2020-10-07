Зеленский начал визит в Великобританию: с кем встретится президент

Британцы уже готовятся объявить о выделении миллионов евро для нашей страны

Президент Владимир Зеленский начал двухдневный визит в Великобританию, где встретится с руководством страны и членами королевской семьи. Ожидается подписание большого соглашения.

Реклама

Об этом сообщает Офис главы государства.

Так, первым делом украинский лидер встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после чего состоится подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Кроме этого большого соглашения будут подписаны и другие документы в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов.

Дальше в программе визита предусмотрен прием президента Украины и его супруги Елены у герцога и герцогини Кембриджских – принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Также в планах встретиться со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом и посещение Лондонской фондовой биржи.

В тренде Зеленский уволил Абромавичуса из "Укроборонпрома" и назначил нового руководителя

Реклама

Отметим, что во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб рассказал, что во время визита Зеленского будет объявлено о выделении гуманитарной помощи нашей стране в виде 5,5 млн евро, передает пресс-служба британского правительства.

"Помощь Великобритании позволит обеспечить продовольствием, водой, медикаментами и психологической поддержкой переживших сексуальное и гендерное насилие … Стабильность Украины жизненно важна для безопасности Европы. Предоставление гуманитарной помощи в размере 5 млн фунтов и подписание соглашения... о партнерстве является наглядной демонстрацией приверженности Великобритании делу процветания и безопасности Украины", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко указал на один момент в визите Зеленского. По его словам, будет очень объемное соглашение между странами на сотни страниц.

Смотрите также видео пресс-конференции с участием Зеленского по итогам саммита Украина-ЕС:

Видео: president.gov.ua

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама