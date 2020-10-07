Зеленский: Украина и Британия подпишут меморандум на 1,25 миллиарда

Глава государства рассчитывает, что в Украине снова появится военный флот

Президент Владимир Зеленский во время визита Великобританию заявил, что между Киевом и Лондоном будет подписано соглашение о развитии украинских Военно-морских сил на 1,25 миллиарда фунтов.

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Об єтом сообщает УНИАН.

Глава государства выразил убеждение, что в Украине снова появится Военно-морской флот.

"Подписание меморандума о развитии Военно-морского флота (Вооруженных сил Украины. – Ред.) – важный стратегический документ. Будем на военно-морской базе и подпишем этот меморандум на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов … Мне кажется, что это важный, первый, важный шаг", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", по итогам встречи Зеленского с Джонсоном должно быть подписано большое соглашение между странами о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Накануне посол Украины Вадим Пристайко рассказал об уникальности этого документа.

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А тем временем министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб анонсировал, что во время визита Зеленского будет объявлено о выделении Украине гуманитарной помощи в виде 5,5 миллиона евро. По его словам, эта помощь позволит обеспечить медикаментами и психологической поддержкой переживших сексуальное и гендерное насилие.

Смотрите также видео пресс-конференции с участием Зеленского по итогам саммита Украина-ЕС:

Видео: president.gov.ua

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