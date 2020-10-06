"Будете удивлены": Пристайко рассказал о визите Зеленского в Великобританию

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию будет подписано большое соглашение по двухстороннему партнерству между странами.

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Об этом рассказал в интервью "Голосу Америки" посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

По его словам, будет подписан документ наподобие Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

"Огромный документ. Многие сотни страниц. Думаю, публика будет удивлена. Когда документ будет подписываться лидерами, на столе вы увидите большую кипу бумаг. Это соглашение установит стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией. Это фактически соглашение о постоянном политическом взаимодействии и торговле. Это соглашение примерно такое же, как мы подписывали ассоциативное соглашение с Европейским Союзом, но направлено на одну страну, которая решила выйти из этого союза. Мы не хотим терять такого важного партнера, как Великобритания", – сказал Пристайко.

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При этом дипломат отметил проблему с британскими визами для украинцев и Лондон это признает. По его словам, этот вопрос чувствителен для внутренней политики как Украины, так и Великобритании, поэтому стоит ожидать упрощения визовых процедур в ближайшем будущем.

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Как сообщали новости "Сегодня", британский премьер и президент Украины первый раз общались по телефону в начале августа прошлого года. Тогда они обсудили дальнейшее развитие украинско-британских двусторонних отношений, в частности после выхода Великобритании из состава ЕС, а также необходимость интенсификации контактов на высшем уровне между странами. Второй телефонный разговор Джонсона и Зеленского был в начале января этого года. Президент Украины пригласил Великобританию присоединиться к расследованию трагедии в Иране, где был сбит украинский самолет.

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