Зеленский провел переговоры с Джонсоном: яркие фото и видео встречи

Украина и Великобритания подписали большое соглашение, обсудили Донбасс и коронавирус

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с котором подписал соглашение о стратегическом партнерстве и обсудил ряд вопросов двухстороннего сотрудничества.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Украинский лидер рассказал британскому премьеру о ситуации на Донбассе и выразил благодарность за поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности.

Зеленский и Джонсон отметили важность совместной борьбы с коронавирусом. В свою очередь премьер высказал позицию Британии, что каждая страна должна получить вакцину, когда она будет создана. А президент Украины подчеркнул, что наша страна имеет необходимые мощности для массового производства вакцины.

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Зеленский пообещал Джонсону, что будет защищать инвесторов и помогать с выполнением их проектов в Украине.

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"Украина известна как один из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в мире. У нас Великобритания сможет покупать сельскохозяйственную продукцию высокого качества по привлекательным ценам", – сказал он и отметил важность улучшения торговых отношений.

Напоследок президент Украины пригласил Джонсона посетить Украину с официальным визитом.

Видео: Reuters

Как сообщали новости "Сегодня", 7 октября Украина и Великобритания подписали меморандум на 1,6 млрд долларов. Эти средства будут предназначены для развития украинских Военно-морских сил.

Кроме того, Украина предложила Британии присоединиться к платформе по деоккупации Крыма. Этот вопрос обсудили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба со своим британским коллегой Домиником Раабом.

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