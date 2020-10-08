"Исторический момент": Зеленский и Джонсон подписали важное соглашение

Президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном подписали соглашение о стратегическом партнерстве между странами.

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Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Исторический момент: подписали соглашение. Как сказал премьер-министр Борис Джонсон, это означает больше торговли, больше безопасности, больше взаимодействия между Украиной и Великобританией. Два фланга Европы – западный и восточный – стали еще ближе", – написал Кулеба.

Также министр опубликовал видео из Лондона, в котором отметил, что впервые такое соглашение подписано Британией после брексита, и что символично – это произошло именно с Украиной.

"Очень успешный и теплый разговор. Харизматичные Борис Джонсон и Владимир Зеленский очень быстро установили искреннюю связь, хорошо поговорили об очень конкретных вещах... О чем мы сегодня договорились. Мы говорили о том, чтобы между странами было больше торговли, больше инвестиций в Украину, еще больше сотрудничества в сфере безопасности, и это очень круто, что у нас есть такие партнеры… Соглашение очень большое, толстое (сотни страниц). Это результат очень долгой и плодотворной работы, но созданы условия для того, чтобы торговля между нашими странами развивалась и вышла на новый уровень", – сказал Кулеба.

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Глава МИД Украины подчеркнул, что отдельно говорили и про перспективы нашей страны в НАТО. По его словам, президент в этом вопросе был очень четким, заявив, что Украине нужен План действий по членству в Альянсе.

Видео: facebook.com/dmytro.kuleba

Как сообщали новости "Сегодня", 7 октября Украина и Великобритания подписали меморандум на 1,6 млрд долларов. Эти средства будут предназначены для развития украинских Военно-морских сил.

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