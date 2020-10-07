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Британия поможет Украине создать ударный флот: о чем договорились Киев и Лондон

7 октября, 20:51

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

1,6 млрд долларов пойдут на обновление украинского флота в Черном море

Украина и Великобритания подписали Меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Это произошло в присутствии президента Владимира Зеленского, который находится с официальным визитом в Великобритании.

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Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Документ подписали министр обороны Украины Андрей Таран и госсекретарь по обороне Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес. Меморандум также предусматривает сотрудничество в оборонной отрасли. Для его финансирования Британское экспортно-кредитное агентство выделяет 1,25 млрд фунтов стерлингов (более 1,6 млрд долларов).

Это должно существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере, что является критически важным в условиях обострения ситуации, которое происходит в Черноморском регионе.

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Напомним, военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что США и Великобритания намерены обеспечить Украину ударным катерным флотом с ракетными системами и готовы предоставить кредит.

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Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский начал двухдневный визит в Великобританию, где встретится с членами королевской семьи и руководством страны.

Видео: president.gov.ua

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Великобритания Черное море флот катер Владимир Зеленский меморандум Андрей Таран

Источник: Сегодня

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