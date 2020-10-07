Украина предложила Британии присоединиться к платформе по деоккупации Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с британским коллегой Домиником Раабом в Лондоне пригласил Великобританию присоединиться к Крымской платформе – новосозданной международной площадке для консолидации усилий по деоккупации аннексированного Россией украинского полуострова.

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Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Встреча состоялась в рамках визита президента Владимира Зеленского в Великобританию.

Отмечается, что позиции Украины и Великобритании совпадают по многим международным вопросам, в частности о необходимости давления на Россию с целью принуждения ее к уважению международных норм и прекращения агрессии против Украины.

Кулеба поблагодарил Рааба за неизменную позицию Великобритании по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и практические шаги в поддержку обороноспособности Украины и внедрения реформ.

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Также в ходе встречи договорились о дальнейшей координации действий в ООН и других международных организациях и обсудили развитие торговли и инвестиций между странами.

Напомним, в ходе нынешнего визита президента Владимира Зеленского в Великобританию между странами был подписан Меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

7 октября Владимир Зеленский начал двухдневный визит в Великобританию.

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