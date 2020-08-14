Зеленский прокомментировал освобождение троих украинцев в Беларуси

В Беларуси освободили не двоих украинцев, как сообщилось ранее, а троих – на свободу вышли Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина.

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Об этом сообщил в Facebook президент Владимир Зеленский.

"Беларусь, разумеется, сейчас сильно страдает. Ищет решение и выход из очень непростой ситуации. Каждый день случаются эксцессы. В частности, с нашими гражданами, которые оказались в это непростое время в соседней стране. Но есть и хорошая новость. Сегодня, после наших настойчивых действий, были, наконец, освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина. Наши правозащитники и журналисты были незаконно задержаны еще 12 августа. Сегодня их освободили … Сейчас они в полной безопасности", – сказал он.

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Зеленский отметил, что сейчас также ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца – Романа Шишко, который находится в изоляторе города Брест.

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"Украина умеет защищать своих граждан и всегда будет это делать. Однако мы призываем наших белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия. Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси. Беларусь всегда была хорошим другом и партнером Украины. И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Чтобы Беларусь в дальнейшем развивалась и была демократической, экономически сильной и независимой державой", – резюмировал украинский президент.

Как передавали новости "Сегодня", задержанным украинским волонтерам Константину Реуцкому и Евгению Васильеву предъявлены подозрения в уголовном деле о массовых беспорядках в Минске 10-12 августа. Местные правозащитники говорят, что украинцы приехали в Беларусь из правозащитной организации "Восток-SOS" в рамках миссии помощи белорусским коллегам, у которых много работы в связи с многочисленными арестами во время протестов. Позже стало известно о задержании Оксаны Алешиной. Кроме того, в МИД рассказали о скором возвращении одного из задержанных в Беларуси украинцев после того, как будет уплачен штраф.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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