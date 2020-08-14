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В Беларуси из СИЗО освободили двух украинцев

14 августа, 11:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Волонтеры из правозащитной организации Восток-SOS пару дней провели в заточении

Задержанные в Минске украинские волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев вышли на свободу из белорусского СИЗО.

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Об этом сообщила в Telegram Белорусская ассоциация журналистов.

"Украинские журналисты Реуцкий и Васильев на свободе! Вышли с Окрестино", – говорится в сообщении.

Отметим, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня написал в Twitter, что оба украинца уже в посольстве Украины. Однако потом это сообщение было удалено с его аккаунта.

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Как передавали новости "Сегодня", задержанным украинским волонтерам Константину Реуцкому и Евгению Васильеву предъявлены подозрения в уголовном деле о массовых беспорядках в Минске 10-12 августа. Местные правозащитники говорят, что украинцы приехали в Беларусь из правозащитной организации "Восток-SOS" в рамках миссии помощи белорусским коллегам, у которых много работы в связи с многочисленными арестами во время протестов. Позже стало известно о задержании Оксаны Алешиной. Кроме того, в МИД рассказали о скором возвращении одного из задержанных в Беларуси украинцев после того, как будет уплачен штраф.

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В свою очередь президент Владимир Зеленский даже призвал украинцев не ехать в Беларусь из-за угрозы быть задержанными. Гарант также напомнил, что украинцы уже проходили подобную ситуацию, которую сейчас переживают белорусы.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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украинцы Беларусь

Источник: Сегодня

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